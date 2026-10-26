Bukajo Saka nagrađen za humanitarni rad

Engleski reprezentativac i fudbaler Arsenala Bukajo Saka dobio je priznanje koje se dodeljuje najistaknutijem pojedincu u oblasti humanitarnog rada.

Saka je nagrađen za doprinos humanitarnoj organizaciji "BigShoe Medical Charity", koja pomaže u obezbeđivanju medicinske njege onima kojima je najpotrebnija.

Od 2022. godine, Saka sarađuje sa pomenutom organizacijom, zahvaljujući čemu je obezbijeđeno finansiranje 120 medicinskih operacija koje su promijenile živote djece u Kanu, u Nigeriji. Među zahvatima su operacije kile i tumora na mozgu, prenosi RTS.

Nigerijski pjevač, tekstopisac i muzički producent Burna Boj je uručio ovu nagradu, koja nosi ime po Brazilcu Sokratesu.