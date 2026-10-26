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Bukajo Saka nagrađen za humanitarni rad

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26.10.2026 22:54

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Букајо Сака
Foto: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Engleski reprezentativac i fudbaler Arsenala Bukajo Saka dobio je priznanje koje se dodeljuje najistaknutijem pojedincu u oblasti humanitarnog rada.

Saka je nagrađen za doprinos humanitarnoj organizaciji "BigShoe Medical Charity", koja pomaže u obezbeđivanju medicinske njege onima kojima je najpotrebnija.

Od 2022. godine, Saka sarađuje sa pomenutom organizacijom, zahvaljujući čemu je obezbijeđeno finansiranje 120 medicinskih operacija koje su promijenile živote djece u Kanu, u Nigeriji. Među zahvatima su operacije kile i tumora na mozgu, prenosi RTS.

Nigerijski pjevač, tekstopisac i muzički producent Burna Boj je uručio ovu nagradu, koja nosi ime po Brazilcu Sokratesu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Bukajo Saka

Nagrada

fudbaler

Humanitarni rad

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