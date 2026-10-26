Alkaras: Nedostaju mi dueli sa Đokovićem

Karlos Alkaras, trenutno treći teniser svijeta, priznao je da mu nedostaju veliki okršaji sa Novakom Đokovićem, Janikom Sinerom i Aleksanderom Zverevim.

Uoči povratka na teren u Beču, Španac je istakao da mu takvi mečevi pomažu da prepozna šta mora dodatno da unaprijedi u svojoj igri.

"Naravno da mi nedostaju. Rekao bih da je svaki dan važan kako bih postao bolji, da pokušam da napredujem i naučim nešto novo na svakom treningu i na svakom meču" rekao je Alkaras.

Objasnio je da ga susreti sa najboljima tjeraju da radi drugačije i podigne nivo igre.

"Kada igraš takve mečeve, shvatiš šta moraš da radiš na treninzima i na šta treba da obratiš pažnju kada izađeš na teren", poručio je Španac

Alkaras je ove godine zbog dužeg odsustva odigrao ukupno tri meča protiv Đokovića, Sinera i Zvereva, dok je prošle sezone šest puta igrao protiv Sinera, dva puta protiv Đokovića i jednom protiv Zvereva.

Govorio je i o Aleksanderu Zverevu, pohvalivši Njemca zbog rezultata i kontinuiteta tokom sezone.

"Iskreno, potpuno je zaslužio",rekao je Alkaras i istakao da je u tenisu, pored kvaliteta, presudna sposobnost da se visok nivo održava tokom cijele godine.

- Važna je i konstantnost koju pokazuješ tokom cijele godine - naglasio je Španac.

Na kraju je poručio da mu je drago zbog Zvereva, jer zna koliko je dugo radio na ostvarenju svojih ciljeva.

"Zaista je zaslužio. Dvostruki je grend slem šampion ove godine i veoma mi je drago zbog njega, jer znam koliko je naporno radio i koliko je dugo jurio ovaj cilj", zaključio je Alkaras.