Ženi u Zagrebu izvadili cijeli želudac, a nije imala rak

Pacijentkinji je krajem 2023. godine zbog pogrešne dijagnoze karcinoma odstranjen cijeli želudac, a naknadno se pokazalo da je imala benigni tumor koji nije zahtijevao takvu operaciju.

Opštinsko kazneno državno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv ljekarke iz KBC-a Sestre milosrdnice koja je postavila dijagnozu, piše „Jutarnji list“.

Pacijentkinji su tokom operacije u KBC-u Zagreb, osim želuca, odstranjeni i limfni čvorovi, trbušna maramica, slijepo crijevo i žučna kesa. Tužilaštvo tereti ljekarku da je nalaz biopsije pogrešno protumačila kao adenokarcinom, iako je riječ bila o benignom neuroendokrinom tumoru.

Prema optužnici, ljekarka nije obavila dodatne pretrage kojima je mogla biti utvrđena tačna dijagnoza. Tereti se za nesavjesno liječenje kojim je iz nehata prouzrokovana naročito teška tjelesna povreda, a tužilaštvo traži godinu dana zatvora.

Pacijentkinja: Imam stopostotno tjelesno oštećenje

Pacijentkinja je ispričala da je nakon operacije trpjela nesnosne bolove te da je tek naknadna analiza odstranjenog želuca pokazala da nije imala dijagnostikovani karcinom.

„Imam invaliditet od 80 odsto, a sada imam stopostotno tjelesno oštećenje“, rekla je, dodajući da je i interni nadzor bolnice utvrdio stručni propust u njenom liječenju.

Optužena ljekarka odbacuje odgovornost, tvrdeći da su obavljena dodatna testiranja te da su drugi ljekari prije operacije trebalo da se uvjere da je dijagnostička obrada završena.

Hirurg koji je obavio zahvat potvrdio je da tokom operacije nije mogao napipati tumor, ali je nastavio zahvat zbog nalaza koji je ukazivao na karcinom.

Sudske vještakinje utvrdile su stručni propust prilikom postavljanja dijagnoze, kao i teške i trajne posljedice operacije.

Pacijentkinja danas pati od mučnine, povraćanja, proliva, značajnog gubitka tjelesne težine i psihičkih tegoba, uključujući posttraumatski stresni poremećaj (PTSP).

(Indeks)