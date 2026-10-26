Hari Kejn osvajač Zlatne lopte!

Autor:ATV redakcija
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Hari Kejn je prvi put u karijeri dobio Zlatnu loptu i postao prvi engleski fudbaler još od Majkla Ovena kome je to uspilo.
Usman Dembele, Erling Holand, Hviča Kvarachelija, Kilijan Mbape, Lionel Mesi, Majkl Olise, Rodri, Fabijan Ruis i Lamin Jamal su bili među deset najboljih, prenosi RTS.
HARRY KANE IS THE NEW BALLON D'OR!
#ballondor https://t.co/jEn8E1bLEF— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Hagradu je uručio Ronaldo Nazario da Lima, koji je i sam dva puta bio osvajač Zlatne lopte - 1997. i 2002. godine.
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