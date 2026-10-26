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Masimilijano Alegri suspendovan na dvije utakmice

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26.10.2026 18:07

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Масимилијано Алегри суспендован на двије утакмице
Foto: Tanjug / AP / Antonio Calanni

Trener Napolija Masimilijano Alegri kažnjen je sa dvije utakmice suspenzije nakon isključenja u osmom kolu italijanske Serije A.

Kazna je izrečena nakon burnih scena na utakmici između Napolija i Rome, koja je završena rezultatom 3:3. Alegri je isključen zbog protesta nakon što je Leonardo Balerdi u završnici susreta postigao izjednačujući gol za Rimljane.

Trener Napolija teško je prihvatio odluku sudije. Nakon što mu je pokazan crveni karton, skinuo je sako i bijesno napustio teren, ali se nekoliko trenutaka kasnije vratio, zbog čega su članovi njegovog stručnog štaba morali da ga zadržavaju.

Takva reakcija na kraju ga je skupo koštala, pošto će Napoli u naredna dva prvenstvena meča morati da funkcioniše bez svog šefa stručnog štaba na klupi.

Osmo kolo italijanskog prvenstva počelo je pobjedom Torina nad Moncom rezultatom 3:2, a završeno je trijumfom Milana na gostovanju Udinezeu od 2:0.

Za Napoli, međutim, najveći problem predstavlja suspenzija trenera pred važne naredne izazove. Najprije slijedi duel sa Moncom, a zatim i gostovanje Juventusu, bivšem klubu Masimilijana Alegrija.

Odsustvo iskusnog stručnjaka sa klupe predstavljaće dodatni izazov za Napolitance, koji će morati da pronađu način da ostanu konkurentni u borbi za vrh tabele Serije A.

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Tagovi :

Masimilijano Alegri

Napoli

suspenzija

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