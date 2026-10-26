Čestitke političara iz Republike Srpske na rezultate izbora u Srbiji

"Studentskoj listi čestitam na izbornoj pobjedi, a narodu Srbije na održanim demokratskim izborima. Demokratski procesi temelj su stabilnosti i institucionalne snage svake države. Vjerujem da će odnosi Republike Srpske i Srbije i ubuduće ostati vođeni neraskidivim vezama, zajedničkim identitetom našeg naroda i opredijeljenošću za mir i napredak", rekao je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

"Čestitam Studentskoj listi izbornu pobjedu, sa željom da Srbija nastavi da se kreće putem razvoja i prosperiteta. Čestitam i svim drugim političkim akterima, kao i građanima Srbije, na iskazanom demokratskom kapacitetu. Republika Srpska ostaje zagledana u Srbiju, uz želju da naši odnosi, kao i saradnja, i u budućnosti budu na najvišem mogućem nivou", navela je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

"Čestitam narodu Srbije na demokratskim izborima i Studentskoj listi pobjedu. Želim im uspjeh u preuzimanju odgovornosti za budućnost Srbije. Snažna i stabilna Srbija oslonac je Republici Srpskoj i važan činilac mira i napretka cijelog regiona", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

"Srbija je izabrala studentsku listu i dala joj šansu i mi to moramo poštovati. Vučić ostaje veliki po djelima iako je izgubio izbore. Srbija će naći mir među sobom i neće pokleknuti. Narod neće sukobe već mir i razvoj. Srpska će ostati stabilna i čvrsta. Voda će se izbistriti", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

„To je naša matica, zainteresovani smo da je stabilna, da je prosperitetna i s tog aspekta smo isto tako posmatrali, i gledali i strepnjom očekivali rezultate, ishod ovih izbora. Drago nam je, meni pogotovo, što su protekli u tako demokratskoj atmosferi, što će brzo doći do tranzicije vlasti u ovoj fazi izbora između SNS-a i Studentske liste i, naravno, očekujem, čim se nova vlast uspostavi, da tu saradnju i prve kontakte ostvarimo“, rekla je Ana Trišić Babić, direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.

"Čestitam Studentskoj listi na pobjedi. Građani Srbije i svi politički akteri su još jednom demonstrirali demokratski karakter jednog od najstarijih državotvornih naroda u Evropi. Posebno zahvaljujem Aleksandru Vučiću @avucic na saradnji i razumijevanju koje je godinama pokazivao prema Republici Srpskoj. To nije bila samo politička podrška - to je bilo razumijevanje istog naroda, iste sudbine i istog interesa. Republika Srpska i Srbija nastavljaju dalje zajedno. Najbliže i u najboljim odnosima. U saradnji i podršci po svim pitanjima - regionalnim i međunarodnim, na svakom forumu i u svakoj instituciji. Jer Srbi sa obje strane Drine su jedan narod i tako će ostati. Glas naroda je glas Boga. Građani Republike Srpske i Srbije rekli su svoje. Idemo dalje - zajedno", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

"U ime Pokreta Sigurna Srpska i u svoje lično ime, čestitam Studentskoj listi na izbornoj pobjedi. Želim im mnogo uspjeha, mudrosti i odgovornosti u vođenju Srbije kao vodeće zemlje u regionu", kaže Draško Stanivuković, predsjednik PSS-a.

„Mi imamo s kim da sarađujemo u Republici Srpskoj. Savjet ministara nije formiran. Ja se nadam da će nove vlasti Srbije pomoći da se formira Savjet ministara u kome neće biti ovih koji su napadali Studentsku listu, a to postoji mogućnost“, rekao je Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red.

„Vidimo da se tamo raspirila velika priča o tome kako navodno je Republika Srpska na ovoj ili na onoj strani. Republika Srpska je uvijek na svojoj strani i na strani Srbije“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.