Dodik: Mladi su snaga Banjaluke, Srpske i srpskog naroda

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da mladost koja zna šta hoće i ne plaši se da to traži, uvijek nađe način da pobijedi, te da je i u tome snaga i Banjaluke, i Republike Srpske, i cijelog srpskog naroda.

"Banjaluka je danas drugačiji grad nego što je bila prije 30 godina. To se vidi u svakoj novoj zgradi, u svakom uređenom naselju, u ljudima koji su ostali, koji su došli i u onima koji su se vratili. Ja to mjerim onim što je bilo i onim što sada imamo i koliko smo prešli", naveo je Dodik na Iksu.

On je istakao da njegov sin Igor i njegova generacija na to gledaju malo drugačije.

Banjaluka je danas drugačiji grad nego što je bila prije trideset godina. To se vidi u svakoj novoj zgradi, u svakom uređenom naselju, u ljudima koji su ostali, koji su došli i u onima koji su se vratili. Ja to mjerim onim što je bilo i onim što sada imamo i koliko smo prešli. Igor i njegova generacija na to gledaju malo drugačije. Ne porede se samo s onim što je juče izgrađeno, nego s onim što svijet danas može. To je poštovanje prema prošlosti - to je zdrava ambicija novih generacija. Banjaluka i Republika Srpska nisu pravljene samo za nas. Sve što je iza nas samo je temelj. Ono što je pred nama njihova je budućnost. I zato mirno gledam tu novu generaciju. Gledaju unazad, ali i naprijed. A mladost koja zna šta hoće i ne plaši se da to traži, uvijek nađe način da pobijedi - i u tome je snaga i Banjaluke, i Srpske i cijelog srpskog naroda. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 26, 2026

"Ne porede se samo s onim što je juče izgrađeno, nego s onim što svijet danas može. To je poštovanje prema prošlosti - to je zdrava ambicija novih generacija. Banjaluka i Republika Srpska nisu pravljene samo za nas. Sve što je iza nas samo je temelj. Ono što je pred nama njihova je budućnost", naglasio je Dodik.

On je naveo da zato mirno gleda tu novu generaciju, koja gleda unazad, ali i naprijed.

"A mladost koja zna šta hoće i ne plaši se da to traži, uvijek nađe način da pobijedi - i u tome je snaga i Banjaluke, i Srpske i cijelog srpskog naroda", naveo je Dodik.