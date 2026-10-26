Logo

Dodik: Mladi su snaga Banjaluke, Srpske i srpskog naroda

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.10.2026 15:57

Komentari:

1
Додик: Млади су снага Бањалуке, Српске и српског народа
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da mladost koja zna šta hoće i ne plaši se da to traži, uvijek nađe način da pobijedi, te da je i u tome snaga i Banjaluke, i Republike Srpske, i cijelog srpskog naroda.

"Banjaluka je danas drugačiji grad nego što je bila prije 30 godina. To se vidi u svakoj novoj zgradi, u svakom uređenom naselju, u ljudima koji su ostali, koji su došli i u onima koji su se vratili. Ja to mjerim onim što je bilo i onim što sada imamo i koliko smo prešli", naveo je Dodik na Iksu.

On je istakao da njegov sin Igor i njegova generacija na to gledaju malo drugačije.

"Ne porede se samo s onim što je juče izgrađeno, nego s onim što svijet danas može. To je poštovanje prema prošlosti - to je zdrava ambicija novih generacija. Banjaluka i Republika Srpska nisu pravljene samo za nas. Sve što je iza nas samo je temelj. Ono što je pred nama njihova je budućnost", naglasio je Dodik.

On je naveo da zato mirno gleda tu novu generaciju, koja gleda unazad, ali i naprijed.

"A mladost koja zna šta hoće i ne plaši se da to traži, uvijek nađe način da pobijedi - i u tome je snaga i Banjaluke, i Srpske i cijelog srpskog naroda", naveo je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Omladina

Banjaluka

Komentari (1)

Više iz rubrike

Трећа сједница Савјета за развој, који треба да припреми сет системских мјера за даљи развој Републике Српске, одржана је данас у Сједишту Владе Републике Српске у Бањој Луци, уз учешће предсједника Владе Саве Минића.

Republika Srpska

Više od 400 stručnjaka priprema mjere za razvoj Srpske

1 h

0
Представници Универзитета у Источном Сарајеву учествовали су на Међународном форуму у Санкт Петербургу, гдје су разматране могућности унапређења научно-техничке сарадње Русије, Србије и Републике Српске, са посебним акцентом на заједничке пројекте, развој стартап компанија и размјену академских искустава.

Republika Srpska

Delegacija Srpske u Sankt Peterburgu: U fokusu nauka, obrazovanje i startapi

1 h

0
Као озеблим сунце тако хидроелктранама треба киша. Суша је узела данак па су протоци, дотоци и акумулације на свом минимуму. Билећко језеро је непрепознатљиво. ХЕТ не производи али се ремонтује.

Republika Srpska

HE na Drini u 2026. godini ostvarile izvanredne rezultate

2 h

0
Жупљанин: Пуштање Јашаревића на слободу без безбједносних гаранција пријетња за грађане

Republika Srpska

Župljanin: Puštanje Jašarevića na slobodu bez bezbjednosnih garancija prijetnja za građane

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

00

Radionica za medicinske sestre radi unapređenja zdravstvene njege

16

53

U Keniji 20 ljudi pušteno iz karantina, dvoje preminulo

16

41

Kristina Spalević stigla na suđenje sa Kristijanom Golubovićem! Hoće da mu uzme djecu

16

41

Sudar kamiona i autobusa koji je prevozio učenike na ekskurziju

16

34

"Temu" nakon kazne od 200 miliona evra mijenja pravila

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima