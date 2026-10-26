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Sudar kamiona i autobusa koji je prevozio učenike na ekskurziju

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26.10.2026 16:41

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Судар камиона и аутобуса који је превозио ученике на екскурзију
Foto: Hercegovina.info

U sudaru teretnog vozila sa prikolicom i autobusa na magistralnom putu između Mostara i Čapljine, u mjestu Žitomislići, povrijeđen je putnik iz autobusa, koji je, prema nezvaničnim informacijama, prevozio učenike na ekskurziju.

Povrijeđenom je ljekarska pomoć ukazana u mostarskoj bolnici i za sada nema informacija o stepenu povreda, prenose federalni mediji.

U nezgodi su učestvovali kamion "man" sa prikolicom i autobus "skanija", oba sa registarskim oznakama BiH, prenosi Srna.

Do završetka uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj se odvijao naizmjeničnim propuštanjem vozila.

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Tagovi :

sudar

Kamion

autobus

Ekskurzija

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