Sudar kamiona i autobusa koji je prevozio učenike na ekskurziju

Autor:ATV redakcija
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U sudaru teretnog vozila sa prikolicom i autobusa na magistralnom putu između Mostara i Čapljine, u mjestu Žitomislići, povrijeđen je putnik iz autobusa, koji je, prema nezvaničnim informacijama, prevozio učenike na ekskurziju.
Povrijeđenom je ljekarska pomoć ukazana u mostarskoj bolnici i za sada nema informacija o stepenu povreda, prenose federalni mediji.
U nezgodi su učestvovali kamion "man" sa prikolicom i autobus "skanija", oba sa registarskim oznakama BiH, prenosi Srna.
Do završetka uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj se odvijao naizmjeničnim propuštanjem vozila.
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