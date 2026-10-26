Akcija ”Terminal”: Uhapšeno pet policajca iz Gradiške, varali vozače!

Pet policijskih službenika MUP-a Republike Srpske uhapšeno je u akciji ”Terminal” zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja, oštetivši više vozača.

Kako saznaje ATV radi se službenicima PU Gradiška, koji su bili zaposleni u staničnom odjeljenju policije u mjestu Orahova kod Gradiške.

”U akciji ”Terminal” uhapšeno je pet policijskih službenika, zbog sumnje da su počinili krivična djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja. U toku su pretresi na više lokacija koje koriste osumnjičeni i sve se preduzima pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci”, saopštio je MUP Srpske.

Akciju je sprovela Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u saradnji sa PU Gradiška.

”Istragom, koja je trajala duži vremenski period, došlo se do osnova sumnje da su policijski službenici zloupotrebljavali svoj položaj tako što su prilikom kontrole učesnika u saobraćaju dovodili vozače u zabludu, tvrdeći da se u službenim evidencijama MUP-a Republike Srpske vode kao počinioci prekršaja. Tom prilikom su od njih zahtijevali i primali protivpravnu novčanu korist kako bi ih oslobodili sankcionisanja za prekršaje koje nisu ni počinili i izvršili njihovo brisanje iz službenih evidencija”, navode u MUP-u Srpske.

akcija Terminal 2 Ustupljene fotografije

Nezvanično saznajemo da su osumnjičeni u zavisnosti od situacije, od vozača uzimali od 20 KM do 100 evra, za navodno ”brisanje” prekršaja.

Imajući u vidu da se radi o policijskim službenicima, protiv njih će biti pokrenut unutrašnji postupak i isti će biti suspendovani.