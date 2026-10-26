Pet povrijeđenih u teškom sudaru u BiH

Autor:ATV redakcija
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U sudaru tri vozila u mjestu Maoča kod Brčkog povrijeđeno je pet lica, od kojih su dva zadržana u brčanskoj bolnici.
Kod vozača jednog "golfa" utvrđeno je 1,45 promila alkohola u krvi i da je vozilom upravljao prije sticanja prava na upravljanje. Kod ostala dva učesnika nije utvrđeno prisustvo alkohola u krvi.
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Policija u Brčkom je tokom vikenda iz saobraćaja isključila 16 vozača i vozila, od kojih devet zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dva zbog upravljanja bez vozačke dozvole, te jednog vozača za vrijeme trajanja zabrane upravljanja.
Četiri vozača isključena su iz saobraćaja zbog nepravilnog transporta tereta.
Zbog narušavanja javnog reda i mira uhapšena su dva lica iz Brčkog, dok su protiv još dva lica pokrenuti prekršajni postupci.
Evidentirane su i tri krađe.
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