U Keniji 20 ljudi pušteno iz karantina, dvoje preminulo

Kenija je danas pustila iz karantina prvu grupu ljudi koji su bili u kontaktu sa nultim pacijentom oboljelim od ebole u toj zemlji, što je prekretnica u naporima kenijskih vlasti da slučajeve zaraze ovom bolešću svedu na samo jedan slučaj.

Dvadesetoro otpuštenih ljudi je 21 dan bilo na posmatranju, a u tom periodu nisu razvili simptome ebole i dobrog su zdravstvenog stanja, saopštio je generalni direktor kenijskog Ministarstva zdravlja, Patrik Amot, prenosi Rojters.

Kenija je do sada prijavila devet slučajeva oboljelih od ebole, od kojih su dva završena smrtnim ishodom.

Ostalih sedam pacijenata su u stabilnom stanju i leče se, rekao je Amot, dodajući da je 98 ljudi i dalje u karantinu, a biće otpušteni u četiri talasa počev od 3. novembra.

"Ovo je prekretnica vrijedna slavlja", istakao je Amot, dodajući da je to i podsetnik da posao još nije završen.

Prvi oboleli od ebole u Keniji je preminuo u bolnici u Najrobiju 5. oktobra, nakon čega se još osmoro njih razboljelo dok su bili u karantinu.

Svijet Još jedna država prijavila slučaj ebole

Kenija je u petak objavila da je umrla i druga osoba.

Ebola se proširila izu Konga, gdje je epidemija proglašena polovinom maja, a Kenija je izrazila zabrinutost zbog propusta u pograničnim skrininzima.

Nigerija je saopštila da je prvi slučaj ebole u toj zemlji poslije više od decenije, koji je prijavila prošle nedjelje, izgleda usko povezan sa nultim slučajem u Keniji.

Oba pacijenta su istog dana, početkom oktobra, poletela sa aerodroma u Ugandi, prenosi Tanjug.