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Završeno betoniranje tunela za HE Dabar

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26.10.2026 17:47

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ХЕ Дабар
Foto: ATV

Izbetonirana je posljednja kampada glavnog dovodnog tunela HE Dabar.

Glavni radovi su završeni, a ostale su još finese, poput čišćenja tunela, postavljanja pomoćnih ograda, i asfaltiranje.

„Danas završavamo posljednju kampadu betoniranja na hidrotehničkom tunelu HE Dabar, koji spaja Nevesinjsko polje i Vodostan, koji predstavlja glavni, dovodni tunel i budućoj HE Dabar. Ovo je jedan izuzetan poduhvat i to ne samo Elektroprivrede nego i inžinjerski i ovo je jedan timski rad ne samo pojedinih već svih i investitora i izvođača i Vlade Republike Srpske, predsjednika Srpske kao i lokalnih zajednica“, rekao je za ATV direktor Hidroelektrane HE "Dabar" Danilo Ilić

ХЕ Дабар
HE Dabar
ATV

Kako on navodi, danas je došlo do finalizacije radova, odnosno, ostale su pojedine finese, ali glavni dio posla je završen.

„Ostaje čišćenje tunela, završne ograde i asfaltiranje. Ostali objekti se nastavljaju graditi, a to je drugi ugovor sa kineskom kompanijom. Kinezi već rade na Vodostanu gdje završavaju iskope i u ovoj mjesecu kreću da rade na ostalim objektima“, rekao je Ilić.

Završetak radova simbolično je proslavljen uz vatromet, koji je obasjao tunel HE Dabar.

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Tagovi :

Tunel

HE Dabar

Danilo Ilić

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