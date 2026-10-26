U EU se izvoze piletina i jaja B klase

Proizvođači izvoze u EU pileće meso i jaja B klase, a cilj je da u narednoj godini izvoze žive životinje i jaja A klase, istaknuto je na sastanku predstavnika Koordinacionog odbora peradara BiH i Spoljnotrgovinske komore.

Na sastanku predstavnika Koordinacionog odbora peradara BiH i Spoljnotrgovinske komore zaključeno je da će izvoz pilećeg mesa iz BiH u EU, koji je, nakon četvoromjesečne zabrane počeo 1. jula, značajno pomoći domaćim proizvođačima da proizvode plasiraju na ovo zahtjevno tržište, saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore.

Da bi mogli izvoziti svoje proizvode na EU tržište, domaći proizvođači moraju ispuniti veterinarsko-zdravstvene, sanitarne i administrativne uslove koje propisuje EU legislativa, prenosi "Srna".

Razgovarano je i o saradnji u organizaciji 3. Međunarodnog kongresa peradarstva koji će biti održan od 12. do 14. maja naredne godine u Tesliću.

Kongres će obuhvatiti nekoliko tržišno-ekonomskih tema, kao što su pitanja energetske efikasnosti u peradarstvu, dodatne mogućnosti finansiranja, digitalizacija, upotreba vještačke inteligencije.

Time će, kako je istaknuto, uz aktuelne teme iz oblasti nutricionizma, zdravstvenog statusa životinja i biosigurnosti na farmama, Kongres peradarstva još više dobiti na relevantnosti, kako na domaćem, tako i na regionalnom tržištu.