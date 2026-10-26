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Ministarstvo objasnilo zašto neki studenti nisu dobili jednokratnu pomoć

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26.10.2026 12:16

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Foto: ATV

Tokom realizacije isplata jednokratne novčane pomoći studentima u iznosu od 150 KM evidentiran je značajan broj vraćenih naloga za plaćanje od strane banaka, zbog neispravno unesenih brojeva tekućih računa studenata i drugih traženih podataka.

"Nakon što banke završe obradu svih naloga za plaćanje, biće poznat tačan broj i identitet studenata čije isplate nisu realizovane zbog grešaka prilikom prijavljivanja na aplikaciju", navode iz Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje.

Dodaju da će, nakon utvrđivanja konačnog broja, Ministarstvo će blagovremeno objaviti instrukcije o daljem postupanju, kao i o načinu na koji će studenti moći dostaviti ispravne podatke za isplatu novčane pomoći.

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"Još jednom naglašavamo da tekući račun mora da bude otvoren na ime studenta, što je najčešća uočena greška", navodi se u saopštenju.

Svim studentima koji ispunjavaju uslove poziva, a koji dostave ispravke podataka u rokovima i na način koji će biti javno objavljen, biće isplaćena navedena pomoć.

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Isplata

studenti

Novčana pomoć

Vlada Republike Srpske

Jednokratna pomoć učenicima

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