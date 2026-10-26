Predstavljen novi humanoidni robot sa rukom preciznom poput ljudske

Svijet robotike dobio je novog moćnog igrača. Humanoidni robot Šarpa D01 konstruisan je za izvršavanje složenih, praktičnih zadataka u realnom svijetu, a njegovo glavno oružje je nevjerovatna preciznost.

Ovaj napredni sistem spaja okretne Vejv ruke i robotske šake sa specijalnom taktilnom „elektronskom kožom” koja pokriva čitavo njegovo telo.

Obe ruke imaju sedam stepeni slobode kretanja i završavaju se zglobovima koji su veličine ljudskih. Zahvaljujući tome robot može da dohvati i okreće predmete na potpuno isti način kao i ljudska bića.

Kada se skine šasija, D01 teži oko 40 kilograma, ali je svaka njegova ruka projektovana da bez problema podiže teret od pet kilograma tokom rada.

How fast can a robot react? In the Catch the Stick Challenge, Sharpa D01 detects the falling stick, moves at high speed to intercept it, and uses precise control to secure the grasp. The challenge brings several capabilities together at once: - >10.5 m/s maximum end-effector speed - 0.2 mm repeatability - 1000 Hz communication frequency Fast motion alone isn’t enough. The robot has to reach the right place, at the right time, and complete the grasp with precision. See D01 live at #IROS2026. 📍 Booth 514 https://t.co/wXJ3gA1AmU #IROS #Sharpa #Robotics #HumanoidRobotics #DexterousManipulation #DexterousHand #EmbodiedAI #RobotLearning #Teleoperation — Sharpa (@SharpaRobotics) September 29, 2026

Ruke se kreću brzinom većom od 37 kilometara na čas, a u stanju su da se vrate u potpuno istu tačku sa odstupanjem manjim od 0,2 milimetra, prenosi Sputnik.