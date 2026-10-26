Misterija u Prijedoru: Djevojke izlijepile stikere po autu i nestale

Nesvakidašnji prizor zatekao je dvadesetogodišnjeg Gorana Jeličića na parkingu u centru Prijedora, gdje su tri nepoznate djevojke usred noći njegov "golf 7.5 R" prekrile sa oko 700 šarenih naljepnica, a potom nestale bez traga.

Ko je organizovao ovu nesvakidašnju "akciju" i zbog čega, još je misterija.

Društvo Oprez prilikom kupovine ogreva: Kako zaštititi svoj novčanik od prevara?

Jeličić, koji već godinu i po živi i radi u Njemačkoj kao vozač građevinskih mašina, ovih dana je stigao u rodni Prijedor na kraći odmor. Sa sobom je dovezao i svoj „golf 7.5 R“, za koji kaže da je jedini takav automobil u gradu, piše "infoprijedor.ba".

Te večeri okupio je društvo u svom stanu, a druženje je, kako kaže, proteklo u potpuno opuštenoj i prijateljskoj atmosferi. Sve do oko dva časa poslije ponoći, kada je uslijedio poziv koji niko nije očekivao.

"Negdje oko dva časa poslije ponoći, dva druga koja su trebala doći ranije na druženje nazvala su me i rekla da odmah siđem do parkinga jer mi neko nešto lijepi na auto. Kada su prišli automobilu, vidjeli su tri djevojke kako lijepe stikere u različitim bojama. Tek kada su me pozvali, one su se razbježale. Brzo sam sišao i krenuli smo u potragu za njima. Tražili smo ih skoro dva sata, ali ih nismo pronašli. Ne znamo ni ko su ni kojim povodom su to uradile", ispričao je Jeličić.

Bezuspješna potraga

Potraga je završena bezuspješno, ali ih je ono što su zatekli na parkingu ostavilo u još većem čudu. „Golf“ je bio gotovo potpuno prekriven naljepnicama.

Srbija Šta slijedi nakon izbora u Srbiji

"Bilo ih je sigurno oko 700 po čitavom automobilu. Trebalo mi je dosta vremena da ih sve skinem i operem auto, koji je bio sav ljepljiv. Ne pada mi niko na pamet ko bi u to doba noći došao da uradi tako nešto", kaže Goran.

Pokušao je da pronađe odgovor i među prijateljima. Pozvao je nekoliko svojih prijateljica i pitao ih da li možda one stoje iza neobične „akcije“. Gotovo sve su negirale bilo kakvu povezanost sa događajem.

Ipak, jedna prijateljica, koju Goran opisuje kao osobu blisku poput sestre, ispričala mu je da je te večeri prolazila tim dijelom grada sa društvom. Vidjela je, kaže, tri automobila i desetak djevojaka, pa pomislila da je nekome rođendan i da su se okupile kako bi ukrasile automobile.

Dodatnu informaciju Goran je dobio od svojih drugova koji su djevojke vidjeli izbliza.

"Rekli su mi da su bile veoma mlade, možda 18 ili 19 godina, i da uopšte nisu bile obučene za izlazak. Kao da su izašle iz stana samo da bi to uradile. Zbog svega toga, meni je ovo prava misterija. Baš bih volio da saznam ko su i kojim povodom su to uradile", kaže Jeličić.

Savjeti Namirnice koje treba imati u kući u slučaju nestanka struje ili prekida snabdijevanja

Iako bi ovakav prizor mnoge vlasnike automobila razljutio, Goran kaže da nema ljutnje.

"Uopšte nisam ljut. Samo me zanima kome je tako nešto palo na pamet. Još uvijek čekam poruku, ali izgleda da i one čekaju da se ja vratim u Njemačku, pa će je onda napisati", kroz osmijeh priča Goran.

Slučaj nije prijavio policiji, jer na automobilu, prema njegovim riječima, nije pričinjena materijalna šteta. Ostalo je samo ljepilo koje nije bilo moguće u potpunosti ukloniti prvim pranjem, ali vjeruje da će nakon još nekoliko pranja i ono nestati.