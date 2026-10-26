Spremao drva za zimu i pronašao blago

Autor:ATV redakcija
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Jedan domaćin na Zlatiboru zatekao je prizor kakav se rijetko viđa. Taman što je pošao da isječe drva za predstojeću zimu, otkrio je blago!
"Kod nas se i drva za zimu pretvaraju u priču koju priroda napiše sama", započeo je ovaj domaćin sa Zlatibora.
Kako kaže, došao je da pripremi drva za hladne zlatiborske dane, a onda ga je priroda iznenadila - u starom stablu pronašao je pravu prirodnu košnicu, sa saćem i medom. Jednom rječju, besplatan med u sopstvenom dvorištu.
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"Jer ovdje, u srcu Zlatibora, nikad ne znaš kakvo te blago čeka iza sljedećeg drveta", dodao je.
Kako pčele više nisu bile u ovoj neobičnoj košnici, domaćin je bez bojazni uzeo dar iz prirode.
U slučaju da uglade ovih dana roj pčela na drvetu, kući ili zgradi, što obično stvara strah kod prolaznika, stručnjaci uvjeravaju da razloga za paniku nema i savjetuju šta da radite u takvim situacijama.
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