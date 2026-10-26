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Spremao drva za zimu i pronašao blago

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26.10.2026 12:24

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Дрва за огријев
Foto: ATV

Jedan domaćin na Zlatiboru zatekao je prizor kakav se rijetko viđa. Taman što je pošao da isječe drva za predstojeću zimu, otkrio je blago!

"Kod nas se i drva za zimu pretvaraju u priču koju priroda napiše sama", započeo je ovaj domaćin sa Zlatibora.

Kako kaže, došao je da pripremi drva za hladne zlatiborske dane, a onda ga je priroda iznenadila - u starom stablu pronašao je pravu prirodnu košnicu, sa saćem i medom. Jednom rječju, besplatan med u sopstvenom dvorištu.

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"Jer ovdje, u srcu Zlatibora, nikad ne znaš kakvo te blago čeka iza sljedećeg drveta", dodao je.

Kako pčele više nisu bile u ovoj neobičnoj košnici, domaćin je bez bojazni uzeo dar iz prirode.

Šta nikako ne smijete raditi ako vidite roj pčela

U slučaju da uglade ovih dana roj pčela na drvetu, kući ili zgradi, što obično stvara strah kod prolaznika, stručnjaci uvjeravaju da razloga za paniku nema i savjetuju šta da radite u takvim situacijama.

  • Roj pčela nije agresivan: Pčele koje se nalaze u roju na javnoj površini su izuzetno mirne jer nemaju stanište koje brane. One nikoga neće ubosti niti napasti ukoliko ih ljudi ne provociraju.
  • Ne gađajte ih i ne prskajte: Djeca nipošto ne smiju da gađaju roj loptom, a odrasli ne treba da pokušavaju da ih otjeraju metlama, mlazom vode ili hemijskim sredstvima.
  • Pustite ih da same odu: U većini slučajeva roj se na drvetu ili terasi zadrži od nekoliko sati do par dana dok ne pronađe trajno skrovište.

(Blic)

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Tagovi :

Pčele

drva

Zlatibor

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