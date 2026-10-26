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Najviša 400 KM: Raspisan konkurs za stipendije Grada Banjaluka

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26.10.2026 11:15

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Новац, плаћање
Foto: CB BiH

Grad Banjaluka raspisao je konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama za akademsku 2026/2027. godinu.

Banjalučki studenti mogu da ostvare na pravo na jednu od tri vrste stipendija.

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Stipendiju je moguće ostvariti prema socijalnom statusu, za deficitarna zanimanja, te za uspjeh tokom studiranja.

Iznosi su povećani u odnosu na prethodne godine, pa sada stipendija koja se dodjeljuje prema socijalnom statusu i stipendije za uspjeh tokom studija iznose 200 KM.

Stipendije za deficitarna zanimanja iznose 400 maraka.

Za ovu akademsku godinu deficitarna zanimanja su elektronika i telekomunikacije, matematika i informatika – nastavni smjer, te hemija – nastavni smjer.

Ko ima pravo na stipendije?

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti prvog ciklusa studija koji su državljani Republike Srpske, odnosno BiH, imaju prebivalište na području Banjaluke u neprekidnom trajanju dužem od četiri godine prije podnošenja prijave, imaju do 26 godina starosti i ispunjavaju ostale uslove propisane konkursom.

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Iz Grada Banjaluka navode da studenti, između ostalog, ne smiju biti korisnici stipendije iz drugih javnih izvora, niti su smjeli obnavljati godinu studija, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim konkursom. Takođe, ne mogu konkurisati za stipendiju za godinu studija za koju su već primali stipendiju Grada.

Dokumentacija

Uz prijavu je potrebno dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, uključujući uvjerenje o prebivalištu, potvrdu o upisu godine studija u statusu redovnog studenta, kopiju prve stranice indeksa sa fotografijom i brojem dosijea, kopiju tekućeg računa, te ostale dokaze u zavisnosti od vrste stipendije za koju se student prijavljuje.

Za stipendije za deficitarna zanimanja i stipendije za uspjeh na studiju potrebno je dostaviti i uvjerenje o položenim ispitima sa iskazanom prosječnom ocjenom.

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Studenti koji studiraju u inostranstvu dužni su dostaviti dokumentaciju prevedenu od strane ovlaštenog sudskog tumača. Svi dokazi o ispunjavanju uslova moraju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Banjaluka. Konkurs je otvoren do 25. novembra, a obrasci za podnošenje zahtjeva za stipendiju mogu se preuzeti ispred prijemne kancelarije Gradske uprave, u pretincu broj 64, kao i na zvaničnoj internet stranici Grada.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona u Odjeljenju za društvene djelatnosti broj: 051/244-496.

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Stipendije

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