Izložba „Fočanski soko“ u Muzeju Republike Srpske

Izložba „Fočanski soko“ biće otvorena u Muzeju Republike Srpske u Banjaluci u četvrtak, 22. oktobra 2026. godine, sa početkom u 19 časova. Izložba je priređena povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja Sokolskog društva u Foči.

Počeci sokolskog pokreta u Foči vezuju se za ljeto 1893. godine, kada je student medicine Risto Jeremić inicirao osnivanje sokolskog društva. Od tada se može pratiti djelovanje ovog sportskog, kulturnog i nacionalnog društva, koje je ostavilo značajan trag u istoriji Foče.

Autor izložbe je Danko Mihajlović, kustos-istoričar. Izložba predstavlja građu Muzeja Stare Hercegovine, kao i materijal iz porodičnih arhiva Jeremića, Hadživukovića i Grujičića.

Posjetioci će imati priliku da pogledaju originalne artefakte i replike, kao i 20 panoa na kojima su hronološkim redom predstavljene aktivnosti Sokolskog društva u periodu od 1893. do 1941. godine.