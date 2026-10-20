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Izložba „Fočanski soko“ u Muzeju Republike Srpske

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20.10.2026 11:37

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Музеј Републике Српске у Бањалуци чува богато културно-историјско насљеђе, археолошке налазе, етнолошку грађу и свједочанства о прошлости ових простора.
Foto: Srna

Izložba „Fočanski soko“ biće otvorena u Muzeju Republike Srpske u Banjaluci u četvrtak, 22. oktobra 2026. godine, sa početkom u 19 časova. Izložba je priređena povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja Sokolskog društva u Foči.

Počeci sokolskog pokreta u Foči vezuju se za ljeto 1893. godine, kada je student medicine Risto Jeremić inicirao osnivanje sokolskog društva. Od tada se može pratiti djelovanje ovog sportskog, kulturnog i nacionalnog društva, koje je ostavilo značajan trag u istoriji Foče.

Autor izložbe je Danko Mihajlović, kustos-istoričar. Izložba predstavlja građu Muzeja Stare Hercegovine, kao i materijal iz porodičnih arhiva Jeremića, Hadživukovića i Grujičića.

Posjetioci će imati priliku da pogledaju originalne artefakte i replike, kao i 20 panoa na kojima su hronološkim redom predstavljene aktivnosti Sokolskog društva u periodu od 1893. do 1941. godine.

"Фочански соко" плакат
"Fočanski soko" plakat
Ustupljena fotografija

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Muzej Republike Srpske

Fočanski soko

izložba

Banja Luka

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