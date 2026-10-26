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RIK objavio najnovije rezultate izbora u Srbiji

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26.10.2026 07:07

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Гласачка кутија за избор народних посланика на парламентарним изборима у Србији, 25.10.2026. године.
Foto: TANJUG/ Ministarstvo privrede/ bg

Republička izborna komisija (RIK) objavila je danas rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 7.926 obrađenih biračkih mesta po kojima je Studentska lista dobila 2.116.719 glasova, odnosno 52,19 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila je 1.602.913 glasova, odnosno 39,52 odsto glasova.

Lista "Ivica Dačić- Faktor stabilnosti" osvojila je 89.441 glasova, odnosno 2,21 odsto. Ostale liste imaju ispod jedan odsto glasova. Prema ovim podacima, na izbore je izašlo 4.058.064 birača, odnosno 68,73 odsto.

Ивица Дачић-2602026

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