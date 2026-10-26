RIK objavio najnovije rezultate izbora u Srbiji

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Foto: TANJUG/ Ministarstvo privrede/ bg

Republička izborna komisija (RIK) objavila je danas rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 7.926 obrađenih biračkih mesta po kojima je Studentska lista dobila 2.116.719 glasova, odnosno 52,19 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila je 1.602.913 glasova, odnosno 39,52 odsto glasova.

Lista "Ivica Dačić- Faktor stabilnosti" osvojila je 89.441 glasova, odnosno 2,21 odsto. Ostale liste imaju ispod jedan odsto glasova. Prema ovim podacima, na izbore je izašlo 4.058.064 birača, odnosno 68,73 odsto. Srbija Dačić priznao izborni poraz: Izgubili smo bitku, ali naša borba se nastavlja

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