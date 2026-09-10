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Опрез за возаче: Клизишта на више путева, повремене обуставе саобраћаја

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10.09.2026 07:46

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Опрез за возаче: Клизишта на више путева, повремене обуставе саобраћаја
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су јутрос мокри или влажни, а на дионицама у усјецима повећана је опасност од одрона.

Због извођења минерских радова ради изградње додатне траке за спора возила, доћи ће до привремене обуставе саобраћаја на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац, превој Романија од 9.00 до 12.00 часова, у трајању од 10 до 15 минута.

Ради извођења минерских радова од 7.00 до 15.00 часова, по потреби од у трајању од пет до10 минута, доћи ће до обуставе саобраћаја на магистралном путу граница Републике Српске/БиХ Лапишница-Љубогошта, мјесто Хан Дервента.

На магистралном путу Горњи Јеловац-Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично. Саобраћајна сигнализација регулише саобраћај.

На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову активирано је клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња, а брзина кретања ограничена је на 20 километара на час, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10-15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.

На граничним прелазима у БиХ задржавања нису дужа од 30 минута.

До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за теретна возила, саопштио је Ауто-мото савез.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Стање на граничним прелазима

Стање на границама

стање на путевима

Ауто-мото савез Републике Српске

Возачи

коловози мокри

Киша

одрони

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