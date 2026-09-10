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Славимо светог Мојсија Мурина: Изговорио је реченицу која је постала безвременска

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10.09.2026 07:05

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Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда.
Фото: pexels/Egemen Mutlu

Српска православна црква и вjерници данас славе светог преподобног Мојсија Мурина. Свети преподобни Мојсије Мурин био је Етиопљанин, а по занимању најприје је био разбојник и вођа разбојничке дружине, а потом покајник и велики подвижник.

Био је роб али га је господар због његове рђаве нарави и због тога што је извршио убиство отјерао, па се он вратио разбојницима. Због његове велике тјелесне снаге и безобзирности разбојници су га изабрали за свог старешину.

Одједном је кренула да га гризе савјест због недјела која је чинио, па је оставио своју дружину, отишао у неки манастир и предао се потпуној послушности свом духовнику и манастирском реду. Много се користио поукама светих Макарија, Арсенија и Исидора. Касније се повукао у једну ћелију и у самоћи и тишини се молио и потпуно се предао труду тјелесним, молитви, бдењу и размишљању о Богу.

Мучен демоном блуда он се исповедио духовнику Исидору и од њега је добио савјет да пости што више, али кад и то није помогло почео је да не спава ноћу и да се моли стојећи, а касније је уобичајио да по целу ноћ доноси воду старцима са удаљеног бунара.

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Послије шестогодишњег страшног труда, најзад га је свети Исидор чудотворно исцелио од блудних мисли, маштања и снова, на које су га нагонили демони. У старости је постављен за свештеника, основао свој манастир и имао је седамдесет пет ученика, а поживео је у овом животу до 75. године.

Предвидео је своју смрт и једног дана је рекао својим ученицима да беже јер ће варвари ударити на манастир. Када су ученици и њега звали да бјежи са њима он је рекао да треба да погине од насиља јер је и сам некада чинио насиље и рекао им је: “Који се маше за нож, од ножа ће погинути.”

Остао је са шесторицом ученика и кад су варвари дошли и исекли су их. Један од његових ученика сакрио се у близини и видио је како се седам свјетлих вијенаца спустило на њих седморицу мученика.

Као пустињски житељ и у тијелу Анђео и чудотворац, показао си се богоносни оче наш Мојсеје. Постом, бдењем и молитвама, небеске дарове си примио, исцељујући болести оних који ти са вјером долазе. Слава Ономе који ти је дао снагу, који те је прославио и који кроз тебе дарује свима исцјељење.

(курир)

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Тагови :

светац

Црква

вјера

Мојсије Мурин

Српска православна црква

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