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У Српској рођене 24 бебе

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10.09.2026 07:44

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беба
Фото: pexels/Danik Prihodko

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 10 дјевојчица и 14 дјечака.

Највише беба рођено је у Бањалуци - седам, потом у Добоју пет, у Бијељини три, у Приједору, Требињу, Невесињу и Источном Сарајеву по двије, те у Градишци једна, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и три дјечака, у Добоју три дјевојчице и два дјечака, у Бијељини дјевојчица и два дјечака, у Приједору два дјечака, Невесињу двије дјевојчице, у Требињу и Источном Сарајеву по дјевојчица и дјечак, а у Градишци дјечак.

У породилиштима у Зворнику и Фочи у протекла 24 часа није било порођаја.

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Тагови :

Република Српска

рођене бебе

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