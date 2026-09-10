У Српској рођене 24 бебе

Аутор:АТВ редакција
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У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 24 бебе, 10 дјевојчица и 14 дјечака.
Највише беба рођено је у Бањалуци - седам, потом у Добоју пет, у Бијељини три, у Приједору, Требињу, Невесињу и Источном Сарајеву по двије, те у Градишци једна, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и три дјечака, у Добоју три дјевојчице и два дјечака, у Бијељини дјевојчица и два дјечака, у Приједору два дјечака, Невесињу двије дјевојчице, у Требињу и Источном Сарајеву по дјевојчица и дјечак, а у Градишци дјечак.
У породилиштима у Зворнику и Фочи у протекла 24 часа није било порођаја.
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