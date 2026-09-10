Ова 3 знака очекује велики финансијски преокрет

Аутор:АТВ редакција
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Ако сте посљедњих мјесеци имали осјећај да новац долази на једну страну, а нестаје на другу, друга половина септембра могла би да донесе тренутак у којем неке ствари коначно постају јасније.
Не зато што ће се преко ноћи отворити сеф пун новца, већ зато што од 10. септембра почиње веома занимљив астролошки низ који директно додирује теме зараде, посла, преговора, заједничких финансија и великих одлука.
У само неколико сати 10. септембра Венера прелази у Шкорпију, Меркур у Вагу, а Уран креће ретроградно кроз Близанце. Затим 11. септембра у 05:26 по нашем времену стиже млад Мјесец у Девици.
Четири промјене готово истовремено.
А када је ријеч о финансијама, свака од њих прича другачију причу.
Венера је у астрологији повезана са новцем, вредностима и оним што сматрамо вриједним посједовања. У Шкорпији улази на територију заједничког новца, дугова, улагања, кредита, пореза, насљедства и финансијских односа међу партнерима.
Меркур преласком у Вагу ставља нагласак на преговоре, уговоре и договоре.
Млад Мјесец у практичној Дјевици тражи да погледамо бројке и направимо систем.
Његово ретроградно кретање кроз Близанце може да отвори питање које ће многима бити важније од питања “колико зарађујем”:
Да ли начин на који зарађујем новац још увијек има смисла?
Ту почиње финансијска прича друге половине септембра.
Неки знакови могу да добију прилику за већу зараду. Неки ће пронаћи начин да зауставе непотребно одливање новца. Код неких се отвара потпуно нови професионални правац, док ће поједини морати веома пажљиво да одвоје добру прилику од понуде која само тако изгледа.
Посебно занимљив период отвара се за Лава, Девицу, Стрелца и Водолију, али ниједан знак неће остати потпуно по страни.
За Овна друга половина септембра није толико прича о томе колико новца улази на рачун колико о томе шта се догађа са новцем који није само његов.
Кредити, дуговања, рате, порези, заједнички рачун, партнерова зарада, осигурање, насљедство или нека друга финансијска обавеза могу захтијевати више пажње.
Венера улази у област вашег хороскопа повезану управо са заједничким ресурсима, па може постати лакше да пронађете рјешење за нешто што вас финансијски оптерећује.
То може бити рефинансирање, договор са партнером, затварање дуга или једноставно озбиљан разговор о томе ко шта плаћа.
Али постоји и друга страна.
Шкорпија не воли површне одговоре, па ћете можда први пут морати искрено да погледате колико вас кошта нешто што дуго игноришете.
Млад Мјесец у Девици истовремено покреће посао и свакодневну рутину. Ако желите више новца, питање није само где ћете га пронаћи, већ шта у начину на који радите морате да промените да бисте могли више да зарадите.
Финансијска шанса: Сређивање дуговања, заједничких финансија или услова постојећег финансијског аранжмана.
Лавови, обратите пажњу.
Млад Мјесец у Девици догађа се у вашем природном финансијском сектору и отвара нови циклус везан за личну зараду, цијену рада, буџет и осјећај сопствене вриједности.
Истовремено се Јупитер налази у Лаву.
То је комбинација која у астролошком тумачењу може да повећа амбицију, самопоуздање и спремност да тражите више.
Некоме ће се отворити могућност за повећање плате.
Неко може подићи цијену свог рада.
Неко ће добити додатни пројекат.
А неко ће коначно схватити да проблем није у томе што не зарађује довољно, већ што троши без икаквог система.
Јупитер умије да прошири оно што дотакне, али то важи и за трошкове.
Зато је ово потенцијално одличан финансијски период под једним условом – да већи оптимизам не претворите у веће рачуне.
Финансијска шанса: Преговори о заради, додатни приход, нови посао или повећање цене услуге.
Највећа грешка: Трошење будућег новца пре него што га заиста зарадите.
Питање до краја септембра: Колико заиста вреди оно што нудим?
Млад Мјесец догађа се у вашем знаку.
Због тога ваш финансијски хороскоп не може да се одвоји од много већег питања – шта желите да направите од наредног периода свог живота?
Посао који више не одговара вашим амбицијама може почети озбиљно да вас жуља.
Пројекат који сте одлагали може постати важнији.
Можете промијенити начин на који представљате свој рад, преговарате или тражите прилике.
А Меркур, ваш владар, прелази управо у ваше поље новца.
То је један од најзанимљивијих детаља овог периода.
Преговор о плати. Нови клијент. Понуда. Уговор. Продаја. Договор.
Немојте очекивати да ће друга страна сама знати колико желите, преноси Она.
Финансијска шанса: Преговори, уговори, продаја и промена услова рада.
Највећа грешка: Потцењивање сопствене вредности из страха да ћете тражити превише.
Питање до краја септембра: Шта бих тражио да се не плашим одговора “не”?
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