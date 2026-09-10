У Српској испаљене 133 противградне ракете

Аутор:АТВ редакција
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"Противградна превентива Републике Српске" саопштила је да су протеклог дана због нестабилног времена испаљене 133 противградне ракете.
Систем противградне заштите био је преведен у стање приправности јуче од 13.00 до 22.00 часова.
Дејствовано је на подручју локалних управа Градишка, Лакташи, Козарска Дубица, Србац, Приједор, Бањалука, Прњавор, Дервента, Брод, Костајница, Крупа на Уни, Нови Град.
До 22.00 час нестабилности су се смириле, преноси Срна
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