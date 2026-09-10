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У Српској испаљене 133 противградне ракете

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10.09.2026 07:36

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У Српској испаљене 133 противградне ракете
Фото: АТВ

"Противградна превентива Републике Српске" саопштила је да су протеклог дана због нестабилног времена испаљене 133 противградне ракете.

Систем противградне заштите био је преведен у стање приправности јуче од 13.00 до 22.00 часова.

Дејствовано је на подручју локалних управа Градишка, Лакташи, Козарска Дубица, Србац, Приједор, Бањалука, Прњавор, Дервента, Брод, Костајница, Крупа на Уни, Нови Град.

До 22.00 час нестабилности су се смириле, преноси Срна

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Тагови :

противградна превентива

противградне ракете

Противградна заштита

Противградна превентива РС

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