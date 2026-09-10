Август 2026. године најтоплији мјесец на свијету у историји мјерења

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Август 2026. године био је најтоплији мјесец на свијету у историји мјерења, саопштила је данас Европска климатска опсерваторија Коперникус.
Глобална просјечна температура ваздуха у августу била је 1,65 степена Целзијуса изнад прединдустријске референтне вриједности а са продуженим и раним топлотним таласима, западна Европа је оборила љетњи температурни рекорд који је био постављен 2003. године, преносе медији.
Прошлог мјесеца, просечна глобална температура ваздуха достигла је 16,96 степени Целзијуса, што је 1,65 степени више него у прединдустријском референтном периоду од 1850. до 1900. године.
Август је био први мјесец од новембра 2025. године, који је премашио 1,5 степена Целзијуса, границу која је постављена Париским споразумом о климатским променама.
Океани изван полова су такође прошлог мјесеца оборили рекорд просечне температуре, због глобалног загревања, а просјечна температура је достигла 21,07 степени Целзијуса, као највиша која је икада забележена за август, саопштио је Коперникус.
Представница Европског центра за средњорочне временске прогнозе (ECMWF) Саманта Берџес је казала да је „август 2026. године био најтоплији август и најтоплији месец икада забиљежен“, преноси Спутник.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Регион
1 д0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
09
08
09
02
08
57
08
56
08
54
Тренутно на програму