Данас осјетно свјежије, у овим дијеловима могући пљускови и град

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској данас ће на западу и сјеверу већи дио дана бити промјенљиво до претежно облачно и осјетно свјежије.
На истоку и југу задржаће се топло и сунчано вријеме уз промјенљиву облачност.
Од средине дана, уз јачи развој облака на истоку и југоистоку, очекују се повремена киша и пљускови. Локално су могући и јачи пљускови, уз појаву града и јаког вјетра.
Касно увече и током наредне ноћи киша и пљускови могући су на западу и сјеверозападу.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверни и сјевероисточни, док ће на истоку и југу дувати југозападни вјетар. У зони пљускова могући су јаки удари вјетра.
Максимална температура ваздуха кретаће се од 20 степени Целзијусових на западу и у вишим предјелима до 34 степена на истоку и југу Српске, саопштио је РХМЗ.
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