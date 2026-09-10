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Данас осјетно свјежије, у овим дијеловима могући пљускови и град

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10.09.2026 08:09

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киша невријеме падавине обилне
Фото: Pexel/ Anton Kudryashov

У Републици Српској данас ће на западу и сјеверу већи дио дана бити промјенљиво до претежно облачно и осјетно свјежије.

На истоку и југу задржаће се топло и сунчано вријеме уз промјенљиву облачност.

Од средине дана, уз јачи развој облака на истоку и југоистоку, очекују се повремена киша и пљускови. Локално су могући и јачи пљускови, уз појаву града и јаког вјетра.

Касно увече и током наредне ноћи киша и пљускови могући су на западу и сјеверозападу.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, сјеверни и сјевероисточни, док ће на истоку и југу дувати југозападни вјетар. У зони пљускова могући су јаки удари вјетра.

Максимална температура ваздуха кретаће се од 20 степени Целзијусових на западу и у вишим предјелима до 34 степена на истоку и југу Српске, саопштио је РХМЗ.

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град

захлађење

РХМЗ

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