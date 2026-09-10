Цијена нафте пробила психолошку границу

Аутор:АТВ редакција
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Цијена сирове нафте Брент порасла је на изнад 101 долара по барелу, први пут од маја, подстакнута ескалацијом тензија на Блиском истоку и јачом потражњом Кине за нафтом.
Америчка сирова нафта ВТИ порасла је изнад 96 долара по барелу, на највиши ниво од маја, пренио је „Трејдинг економикс“.
Америчка војска саопштила је да је уништила пет иранских танкера који су превозили сирову нафту, након покушаја напада балистичким пројектилима на ратни брод америчке морнарице.
Иран је, с друге стране, саопштио да је напао два америчка пловила и осам нафтних танкера у Персијском заливу, уз упозорење посадама бродова у близини лука у Кувајту и Бахреину да напусте своја пловила.
Најновија ескалација додатно је појачала страховања од нових поремећаја у глобалном снабдијевању нафтом, посебно у области Ормуског мореуза, кључног поморског правца за транспорт енергената са Блиског истока.
Јеменски Хути, које подржава Иран, истовремено су напали енергетску инфраструктуру на југу Саудијске Арабије, укључујући рафинерију Џазан капацитета 400.000 барела дневно.
Цијене нафте додатно подржава и повећана куповина Кине, која обнавља смањене залихе сирове нафте и горива.
Кина је ове године ограничила увоз скупљих нафтних деривата због рата у Ирану, али сада повећава набавке сирове нафте из Африке, Канаде и Латинске Америке.
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