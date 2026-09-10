Европа страхује због сукоба и слабијих залиха

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Цијене гаса у Европи достигле су у сриједу највиши ниво од краја 2022. године, будући да се нови талас оружаних сукоба на Блиском истоку поклопио са убрзаним пуњењем складишта у ЕУ пред почетак гријне сезоне.
Мегават-сат гаса са роком испоруке у октобру јутрос је на холандској берзи TTF коштао 78,77 евра и био је најскупљи од друге половине децембра 2022. године. У односу на јучерашње затварање трговања, цијена је била виша за 3,9 одсто, преноси Пословни дневник.
Нови скок цијена подстакла је ескалација рата на Блиском истоку.
Америчка војска саопштила је да је у суботу напала три танкера са иранском нафтом, у оквиру поморске блокаде и пооштрених санкција Ирану.
Техеран је неколико сати касније одговорио нападом на три танкера, уз образложење да су пролазили кроз Хормуз рутом коју иранска војска није одобрила. Сви бродови који користе такве руте могу да рачунају на напад, упозорила је морнарица Иранске револуционарне гарде.
У ноћи између уторка и среде САД су саопштиле да су изведени нови напади на иранске нафтне танкере. Иранска војска је, с друге стране, у среду објавила да је испалила балистичке ракете на базу у Јордану и да је напала десет бродова.
Током претходних 10 дана кроз Хормушки мореуз дневно је у просјеку пролазило 10 комерцијалних бродова, што је најмање од маја, показали су у понедјељак подаци аналитичке компаније Кплер.
Прије рата, кроз Хормушки мореуз пролазила је приближно петина свјетских испорука укапљеног природног гаса (ЛНГ), док је у периоду од марта до августа извоз ЛНГ-а из региона уз Персијски залив пао за више од 85 одсто у односу на исти период прошле године, према подацима Кплера.
Ограничена понуда подстакла је жестоку конкуренцију међу европским и азијским купцима за преостале пошиљке.
Велике врућине у већем дијелу Азије покренуле су талас потражње за енергентима потребним за рад расхладних система, па је током љетњих мјесеци велики део ЛНГ-а који би иначе био искоришћен за пуњење европских складишта гаса пред почетак грејне сезоне, умјесто у Европи завршио у азијским земљама, извијестио је Ројтерс.
Према подацима организације Гас Инфраструцтуре Еуропе (ГИЕ), складишта гаса у ЕУ била су у уторак попуњена до 67,12 одсто капацитета. Истог дана 2025. године капацитети су били попуњени 79,48 одсто.
У Хрватској су складишта гаса у уторак била попуњена до 77,20 одсто капацитета, показују подаци ГИЕ-а. Истог дана прошле године било је попуњено 87,10 одсто капацитета.
Темпо пуњења складишта гаса у Европској унији ове године испод је десетогодишњег европског просјека и слабији него прошле године, упозорила је почетком месеца Агенција ЕУ за сарадњу енергетских регулатора (АЦЕР).
Европска комисија у петак је саопштила да, упркос ниском нивоу залиха, безбједност снабдијевања гасом у ЕУ ове зиме није угрожена.
(б92)
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