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Европски метеоролози објавили нову прогнозу: Посебан осврт на Балкан

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08.09.2026 17:19

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Европски метеоролози објавили нову прогнозу: Посебан осврт на Балкан

Након периода изнадпросјечно топлог времена, Европу очекује велика промјена временских прилика.

Снажан хладни фронт кренуће према југу континента, доносећи најприје интензивне олује, а потом и осјетан пад температура.

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Према прогнози "Север Ведер Јуроп", посебно нестабилно вријеме очекује се на подручју Алпа, сјеверне Италије, Јадрана и западног Балкана.

Долазак хладног фронта отвориће простор за развој снажних грмљавинских система, суперћелијских олуја, обилних пљускова, крупног града и олујног вјетра.

Локално су могући и нагли бујични проблеми и поплаве.

Хладнији ваздух стиже на Балкан

Након проласка фронталног система, према Балкану ће продријети знатно хладнији ваздух. То значи да би температуре у кратком периоду могле осјетно пасти у односу на вриједности које су обиљежиле почетак септембра.

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Према актуелном сценарију, снажне олује прво ће захватити подручје сјеверне Италије и сјеверног Јадрана, а током наредног периода временска промјена прошириће се према Балкану.

Највећа пажња биће потребна због могућности врло обилних падавина у кратком периоду, снажних удара вјетра и града.

Грмљавинско невријеме у Хрватској

Метеоролози упозоравају да ће управо судар врло топлог и влажног ваздуха с надолазећим хладним ваздухом створити изразито нестабилну атмосферу.

Након олујног периода слиједи потпуно другачија временска слика, осјетно свјежије вријеме и крај овог каснољетног топлог периода у великом дијелу Европе.

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Промјена ће се посебно осјетити у централној и јужној Европи, док би Балкан могао бити међу подручјима која ће у наредним данима доживјети нагли прелазак из љетних у знатно свјежије временске услове.

У прогнози "Север Ведер Јуроп" посебно је споменута Хрватска, гдје је изричито наведено која би сусједну државу Босне и Херцеговине могло захватити јако грмљавинско невријеме, преноси "Радиосарајево".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

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