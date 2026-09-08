Европски метеоролози објавили нову прогнозу: Посебан осврт на Балкан

Аутор:АТВ редакција
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Након периода изнадпросјечно топлог времена, Европу очекује велика промјена временских прилика.
Снажан хладни фронт кренуће према југу континента, доносећи најприје интензивне олује, а потом и осјетан пад температура.
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Према прогнози "Север Ведер Јуроп", посебно нестабилно вријеме очекује се на подручју Алпа, сјеверне Италије, Јадрана и западног Балкана.
Долазак хладног фронта отвориће простор за развој снажних грмљавинских система, суперћелијских олуја, обилних пљускова, крупног града и олујног вјетра.
Локално су могући и нагли бујични проблеми и поплаве.
Након проласка фронталног система, према Балкану ће продријети знатно хладнији ваздух. То значи да би температуре у кратком периоду могле осјетно пасти у односу на вриједности које су обиљежиле почетак септембра.
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Према актуелном сценарију, снажне олује прво ће захватити подручје сјеверне Италије и сјеверног Јадрана, а током наредног периода временска промјена прошириће се према Балкану.
Највећа пажња биће потребна због могућности врло обилних падавина у кратком периоду, снажних удара вјетра и града.
Метеоролози упозоравају да ће управо судар врло топлог и влажног ваздуха с надолазећим хладним ваздухом створити изразито нестабилну атмосферу.
Након олујног периода слиједи потпуно другачија временска слика, осјетно свјежије вријеме и крај овог каснољетног топлог периода у великом дијелу Европе.
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Промјена ће се посебно осјетити у централној и јужној Европи, док би Балкан могао бити међу подручјима која ће у наредним данима доживјети нагли прелазак из љетних у знатно свјежије временске услове.
У прогнози "Север Ведер Јуроп" посебно је споменута Хрватска, гдје је изричито наведено која би сусједну државу Босне и Херцеговине могло захватити јако грмљавинско невријеме, преноси "Радиосарајево".
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