Апокалиптичан снимак из Црне Горе: Пожар гута све пред собом, од дима се једва назире пут

Возач који се јуче враћао са Жабљака послао је Инстаграм страници „Подгорички времеплов“ забрињавајуће информације о пожарима на подручју Шавника.

Како наводи, на више локација могу се видјети активни пожари, док је велики дио терена већ захваћен ватром и претрпио значајну штету.

„На све стране гори ватра. Огромни пожари, а велики дио подручја је већ изгорио. Оно што ме највише поражава јесте то што цијелим путем нисам видио ниједно ватрогасно возило, нити било какву озбиљнију акцију како би се пожар ставио под контролу и спријечила још већа штета“, наводи читалац.

Додаје да су призори које је затекао веома узнемирујући и да је тужно посматрати како ватра гута шуму и природне предјеле.

Апелујемо на све грађане да буду опрезни, да не пале ватру на отвореном и да сваки уочени пожар одмах пријаве надлежним службама.