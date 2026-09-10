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На Озрену марш "Стазама егзодуса"

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10.09.2026 08:39

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На Озрену марш "Стазама егзодуса"
Фото: Srna

На Озрену ће данас бити одржан марш "Стазама егзодуса", којим се симболично подсјећа на 1995. годину када је српско становништво Возуће и ширег окружења протјерано са вјековних огњишта.

Масовно страдање Возућана догодило се од 10. до 24. септембра 1995. године у офанзиви 23.000 муслиманских војника Другог и Трећег корпуса такозване Армије БиХ и одреда "Ел муџахедин", уз подршку НАТО снага.

Протјерано је или побијено цјелокупно српско становништво из долине Криваје и спаљено 30 српских села.

Протјерано је 1.920 породица са 7.680 чланова, а погинуло или убијено 459 српских бораца и цивила. За 129 се још трага. Падом Возуће окончано је протјеривање и етничко чишћења Срба са подручја зеничке и тузланске регије.

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Тагови :

Стазама егзодуса 2026

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