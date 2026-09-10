На Озрену марш "Стазама егзодуса"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На Озрену ће данас бити одржан марш "Стазама егзодуса", којим се симболично подсјећа на 1995. годину када је српско становништво Возуће и ширег окружења протјерано са вјековних огњишта.
Масовно страдање Возућана догодило се од 10. до 24. септембра 1995. године у офанзиви 23.000 муслиманских војника Другог и Трећег корпуса такозване Армије БиХ и одреда "Ел муџахедин", уз подршку НАТО снага.
Протјерано је или побијено цјелокупно српско становништво из долине Криваје и спаљено 30 српских села.
Протјерано је 1.920 породица са 7.680 чланова, а погинуло или убијено 459 српских бораца и цивила. За 129 се још трага. Падом Возуће окончано је протјеривање и етничко чишћења Срба са подручја зеничке и тузланске регије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
48 мин0
Друштво
59 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
09
08
09
02
08
57
08
56
08
54
Тренутно на програму