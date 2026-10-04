Teheran povećava domet svojih raketa

Iran je odlučio da poveća domet svojih raketa zbog sukoba sa SAD, saopštio je portparol iranske vojske Mohamed Akraminija.

"U ovom ratu smo zaključili da svakako moramo da unaprijedimo domet raketa i sada smo krenuli u tom pravcu", rekao je Akraminija novinskoj agenciji Fars.

Iran posjeduje arsenal raketa srednjeg dometa, koje su korištene tokom sukoba sa SAD koji je počeo 28. februara, uključujući projektile dometa do 2.000 kilometara.

Mediji su u martu izvijestili da je Iran napao britansku bazu na ostrvu Dijego Garsija u Indijskom okeanu, čija udaljenost od Teherana prelazi 5.000 kilometara. Teheran u to vrijeme nije potvrdio tu informaciju, prenosi Srna.