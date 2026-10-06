Макрон сазвао хитан састанак о протестима ученика

Аутор:АТВ редакција
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Француски предсједник Емануел Макрон сазвао је вечерас хитан састанак о протестима због услова у школама.
Према наводима француске телевизијске станице "БФМТВ", очекује се да ће састанку присуствовати премијер Себастијен Лекорни, министар унутрашњих послова Лорен Нуњез и министар образовања Едуар Жефри.
Демонстрације су данас одржане у Паризу и другим већим француским градовима. Према полицијским подацима, учествовало је 256.000 људи.
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Претпоставке су да се протестима у Паризу придружило 56.000 људи.
Ученичким протестима придружили су се синдикати са захтјевом за боље опремање школа и побољшање стање наставе.
У протестима су учествовали просвјетни радници и родитељи.
(Срна)
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