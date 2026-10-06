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Макрон сазвао хитан састанак о протестима ученика

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06.10.2026 20:34

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Ученици и чланови француских синдиката марширају током протеста против недовољно опремљених школа у Бордоу, у Француској, у уторак, 6. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Caroline Blumberg

Француски предсједник Емануел Макрон сазвао је вечерас хитан састанак о протестима због услова у школама.

Према наводима француске телевизијске станице "БФМТВ", очекује се да ће састанку присуствовати премијер Себастијен Лекорни, министар унутрашњих послова Лорен Нуњез и министар образовања Едуар Жефри.

Демонстрације су данас одржане у Паризу и другим већим француским градовима. Према полицијским подацима, учествовало је 256.000 људи.

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Претпоставке су да се протестима у Паризу придружило 56.000 људи.

Ученичким протестима придружили су се синдикати са захтјевом за боље опремање школа и побољшање стање наставе.

У протестима су учествовали просвјетни радници и родитељи.

(Срна)

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Тагови :

Француска

Протести

Емануел Макрон

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