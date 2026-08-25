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Peskov: Kijev plasira lažne vijesti o navodnoj mobilizaciji u Rusiji

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 08:37

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Песков: Кијев пласира лажне вијести о наводној мобилизацији у Русији

Portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov demantovao je pojedine novinarske izvještaje o pripremama za mobilizaciju u Rusiji, ističući da te podmetnute informacije plasiraju ukrajinske vlasti u pokušaju da destabilizuju situaciju, prenose RIA Novosti.

"Znate, sve to plasiraju ukrajinske vlasti. Naravno, režim pokušava da ideološki uzdrma situaciju u našoj zemlji. Sve su to takve novinarske patke koje se namjerno plasiraju u informacioni prostor", rekao je Peskov u komentaru za "RTVI", odgovarajući na pitanje kako Kremlj ocenjuje tvrdnje o pripremi nove mobilizacije.

Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev je ranije takođe nazvao izvještaje o navodnoj pripremi mobilizacije u zemlji lažnom provokacijom neprijatelja, usmjerenom na destabilizaciju situacije.

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Pozvao je nadležne institucije i čelnike regiona da obrate pažnju na ovakva informativna podmetanja.

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Tagovi :

Rusija

Kijev

Dmitrij Peskov

Mobilizacija

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