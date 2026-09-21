Dodik: Ne interesuje nas BiH, možda zadržimo pažnju samo na onoj kakva je ustanovljena Dejtonom

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Ne interesuje nas Bosna i Hercegovina. Možda zadržimo pažnju samo na onoj BiH kakva je ustanovljena Dejtonskim mirovnim sporazumom, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Bošnjacima se to neće dopasti, iako ne razumijem kako ne shvataju da je i za njih bolje da upravljaju teritorijom koju objektivno posjeduju. Bolje je na jednom dijelu imati sve, nego ništa na cijeloj BiH", naveo je Dodik na Iksu.
Ne interesuje nas Bosna i Hercegovina. Možda zadržimo pažnju samo na onoj BiH kakva je ustanovljena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Bošnjacima se to neće dopasti, iako ne razumijem kako ne shvataju da je i za njih bolje da upravljaju teritorijom koju objektivno posjeduju. Bolje je na…— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 21, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h4
Republika Srpska
14 h3
Republika Srpska
17 h0
Najnovije
Najčitanije
11
33
11
30
11
29
11
24
11
23
Trenutno na programu