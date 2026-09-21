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Dodik: Ne interesuje nas BiH, možda zadržimo pažnju samo na onoj kakva je ustanovljena Dejtonom

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21.09.2026 10:52

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Ne interesuje nas Bosna i Hercegovina. Možda zadržimo pažnju samo na onoj BiH kakva je ustanovljena Dejtonskim mirovnim sporazumom, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Bošnjacima se to neće dopasti, iako ne razumijem kako ne shvataju da je i za njih bolje da upravljaju teritorijom koju objektivno posjeduju. Bolje je na jednom dijelu imati sve, nego ništa na cijeloj BiH", naveo je Dodik na Iksu.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Dejtonski sporazum

FBiH

Bošnjaci

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