Dodik: Ne interesuje nas BiH, možda zadržimo pažnju samo na onoj kakva je ustanovljena Dejtonom

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Ne interesuje nas Bosna i Hercegovina. Možda zadržimo pažnju samo na onoj BiH kakva je ustanovljena Dejtonskim mirovnim sporazumom, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Bošnjacima se to neće dopasti, iako ne razumijem kako ne shvataju da je i za njih bolje da upravljaju teritorijom koju objektivno posjeduju. Bolje je na jednom dijelu imati sve, nego ništa na cijeloj BiH", naveo je Dodik na Iksu. Ne interesuje nas Bosna i Hercegovina. Možda zadržimo pažnju samo na onoj BiH kakva je ustanovljena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Bošnjacima se to neće dopasti, iako ne razumijem kako ne shvataju da je i za njih bolje da upravljaju teritorijom koju objektivno posjeduju. Bolje je na… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 21, 2026

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