Zabranjeno ostrvo krije mračnu tajnu: Ovdje niko ne živi, a zbog misterioznog slučaja umiješao se FBI

Na prvi pogled, Atol Palmira izgleda kao pravi tropski raj – tirkizne lagune, palme i kristalno čisto more. Ipak, ovo nenaseljeno ostrvo usred Tihog okeana prati reputacija jednog od najzagonetnijih mjesta na svijetu.

Atol Palmira nalazi se otprilike na pola puta između Havaja i Američke Samoe.

Opasni koralni grebeni oko Atola Palmira vijekovima su predstavljali zamku za brodove, pa su se uz njega vremenom vezale brojne priče i legende.

Legenda o izgubljenom blagu

Jedna od najpoznatijih priča govori o španskom brodu koji je navodno 1816. godine prevozio opljačkano blago Inka. Brod je, prema legendi, doživio nesreću u blizini Atola, a blago nikada nije pronađeno.

Još neobičnije su priče ljudi koji su boravili na Palmiri. Vojnici tokom Drugog svjetskog rata i kasniji posjetioci navodno su prijavljivali neobične epizode paranoje, neprijateljstva i depresije.

Vojni zapisi iz četrdesetih godina bilježe i više samoubistava i oružanih incidenata.

Ipak, događaj koji je Palmiri zauvijek dao reputaciju misterioznog ostrva dogodio se 1974. godine.

Misterija bračnog para

Američki bračni par Mek i Meri Beker doplovio je do ostrva svojom jahtom, planirajući da tamo provede duže vrijeme. Na Palmiri su upoznali avanturistu Baka Vokera, piše B92

Nekoliko mjeseci kasnije, Voker se pojavio na Havajima – upravljajući jahtom bračnog para.

Tvrdio je da su se Bekerovi utopili.

Međutim, godinama kasnije, drugi posjetioci atola pronašli su na obali sanduk sa ostacima Meri Beker.

Voker je potom uhapšen i osuđen za njeno ubistvo, dok tijelo njenog supruga nikada nije pronađeno.

Slučaj je kasnije opisan u knjizi „And the Sea Will Tell“, a priča je dobila i televizijsku ekranizaciju.

Ostrvo danas

Danas je Palmira zaštićeni rezervat prirode pod upravom američkih institucija. Pristup je strogo ograničen, a na njega uglavnom dolaze naučnici koji proučavaju koralne grebene, biljni i životinjski svijet.

Iako za njegove najpoznatije misterije postoje različita objašnjenja, Palmira i danas ostaje jedno od najizolovanijih i najneobičnijih mjesta na planeti – tropski raj sa pričom koja je daleko mračnija nego što njegov izgled nagovještava.