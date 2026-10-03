AI za šest sati riješio šifru iz Napoleonovog doba: Bila je neriješena više od dva vijeka

Inženjer je pomoću vještačke inteligencije dešifrovao vojnu šifru iz Napoleonovog doba koja je bila neriješena više od dva vijeka, i to za samo šest sati, prenose agencije.

Pismo nije lično napisao Napoleon, već potiče iz štaba potkralja Italije Ežena de Boharnea.

Riječ je o šifrovanom izvještaju o rasporedu jedinica koji je po Napoleonovom nalogu proslijeđen francuskom generalu Ogistu de Marmonu.

Inženjer u kompaniji za sajber-bezbjednost „Sentinel One“, Karter Čerč, objavio je na društvenim mrežama da je model GPT-6 Astra kompanije „Open AI“ dešifrovao šifrovano pismo iz 1809. godine poslato generalu Marmonu.

Kako je to izveo?

Model vještačke inteligencije transkribovao je sliku kako bi razbio šifru za otprilike šest sati, rekao je Čerč.

„Astra je sliku dimenzija 1202 puta 1836 piksela podijelila na redove, pročitala znakove, odlučila koji su od 175 ručno nacrtanih simbola isti znak napisan dva puta te je tek tada započela razbijanje šifre“, napisao je Čerč u objavi na blogu.

Nekoliko istraživača tokom decenija pokušavalo je da rekonstruiše sadržaj dokumenta, ali niko nije objavio da ga je u cijelosti dešifrovao. Astra je to uspjela, uključujući transkripciju slike, analizu homofonske supstitucijske šifre, pisanje koda i upoređivanje istorijskih zapisa.

Tekst je otkrio položaje bavarskih, poljskih i francuskih snaga, prenosi „Euronjuz“.

Šta stoji u dokumentu?

Godine 1809. Evropa se približavala ratu. Austrija se pripremala za borbu protiv Francuske, dok je veliki dio francuskih snaga i dalje bio angažovan u Španiji. General Marmon, koji je komandovao francuskim jedinicama u Dalmaciji, bio je u opasnosti od izolacije ako Austrija napadne.

Napoleon je 16. marta naredio Eženu da obavijesti Marmona o položajima glavnih francuskih i savezničkih snaga, uz napomenu da poruka mora biti „napisana šifrom“ i da je mora nositi pouzdani oficir.

„Rusi marširaju protiv Austrije, a vojska Furlanije danas broji 80.000 ljudi“, stoji u dokumentu.

„Dodajte tome dalmatinski korpus...“

„Dodajte tome dalmatinski korpus, ne računajući rezerve koje se organizuju posvuda u pozadini, i vidjećete da će Austrija biti napadnuta odjednom sa svih strana. Ona stoga srlja u svoju propast. Kada primite zapovijest za marš, ne smijete dopustiti da vas zastraši nekoliko vojnika ili okupljena svjetina.“

We are living in the craziest time: Carter Church used GPT-6 Astra to decipher a 217-year-old letter to one of Napoleon’s generals, reporting about six hours of model work.



The difficulty lay primarily in extracting decipherable text at all from a poorly legible historical… https://t.co/Z3RiGkZNcs pic.twitter.com/W2l37czML6 — Chubby♨️ (@kimmonismus) October 1, 2026

Upotrijebivši dešifrovane podatke o broju vojnika, oficirskim dužnostima i položajima jedinica, Čerč je ponovo datirao dokument na kraj marta 1809. godine, oko dvije sedmice prije nego što su austrijske snage pokrenule ofanzivu.

I used GPT-6 Astra to break an unsolved cipher to one of Napoleon's generals that had gone unread for 217 years.



What makes this impressive isn't actually the codebreaking, but that Astra completed the entire multi-modal workflow in ~6 hours from a single image and goal.



1/6🧵 pic.twitter.com/vyiGKOsrHq — Carter Church (@CarterWChurch) September 30, 2026

Čerč je 18. septembra objavio svoj cjeloviti istraživački rad, uključujući transkripciju, tablice šifara i skripte koje drugima omogućavaju da reprodukuju rezultate.

Prema Čerčovim riječima, Satoši Tomokijo, istraživač iz Tokija koji vodi platformu „Cryptiana“, pregledao je rješenje i označio zapis kao „riješeno“, prenosi Indeks