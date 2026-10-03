Sjeverna Koreja testirala stratešku raketu srednjeg dometa

Sestra sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una, Kim Jo Džong, izjavila je da je Sjeverna Koreja jutros testirala stratešku raketu srednjeg dometa tokom vojne vježbe.

Kim Jo Džong je navela da je tokom vježbe izvedeno lansiranje strateškog oružja u pravcu Istočnog Korejskog mora, prenijela je sjevernokorejska agencija KCNA.

„Jutros je izvedena vježba ispaljivanja strateškog oružja u pravcu Istočnog Korejskog mora“, navela je Kim Jo Džong.

KCNA navodi da je Kim Džong Un nadgledao vojnu vježbu tokom koje je izvršeno lansiranje rakete.

Raketa prešla više od 700 kilometara

Vojska Južne Koreje saopštila je prethodno jutros da je Sjeverna Koreja lansirala balističku raketu koja je prešla više od 700 kilometara u pravcu Istočnog mora, prenio je Jonhap.

U saopštenju se navodi da su obavještajne službe Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država pratile lansiranje sjevernokorejske rakete od samog početka i razmjenjivale relevantne informacije.

Prethodno lansirane dvije rakete

Sjeverna Koreja je prethodno, 20. septembra, lansirala dvije balističke rakete kratkog dometa iz oblasti Vonsan u pravcu Istočnog mora.

Novo lansiranje predstavlja najnoviju u nizu vojnih aktivnosti Pjongjanga usmjerenih na razvoj i testiranje raketnih sistema.