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Užas u Francuskoj: Ženi zapalio glavu tokom protesta!

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03.10.2026 14:25

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У четвртак је једна жена задобила опекотине лица првог степена од импровизованог бацача пламена док је покушавала да спријечи уништавање аутобуског стајалишта током немира средњошколаца у Француској.
Foto: X/printscreen

U četvrtak je jedna žena zadobila opekotine lica prvog stepena od improvizovanog bacača plamena dok je pokušavala da spriječi uništavanje autobuskog stajališta tokom nemira srednjoškolaca u Francuskoj.

Snimak incidenta, koji se brzo proširio društvenim mrežama, izazvao je ogorčenje u javnosti. Snimak prikazuje mladu osobu obučenu u crno, sa maskom preko cijelog lica, kako koristi sprej i upaljač, pretvarajući ih u improvizovani bacač plamena, i usmjerava mlaz vatre ka glavi žene, piše „Le Parisien“.

Ona je intervenisala kako bi spriječila uništavanje gradskog mobilijara tokom nemira na trgu „Place du 4-Septembre“ u Marseju.

Nakon što je zadobila opekotine lica prvog stepena, žrtva je podnijela zvaničnu prijavu u policijskoj stanici narednog dana, u petak, 2. oktobra.

Maloljetnik (15) uhapšen je u petak uveče, u 18.00 časova. Riječ je o učeniku lokalne škole.

Detalj koji je značajan za istražitelje koji vode slučaj jeste to da osumnjičeni nema krivični dosije i da se ne nalazi u nacionalnoj bazi podataka o krivičnoj evidenciji (TAJ).

Dan haosa u Marseju

Ovaj brutalni napad dogodio se tokom dana obilježenog posebnim haosom na protestima u departmanu Buš-di-Ron. Samo nekoliko sati ranije, vatrogasno vozilo je potpuno izgorjelo dok su ekipe intervenisale na gašenju požara koji je zahvatio gomilu smeća ispred srednje škole „Sent-Egziperi“ u 15. arondismanu.

U blizini srednje škole „Viktor Igo“, nedaleko od željezničke stanice „Sent-Šarl“, došlo je do ponovljenih sukoba između snaga reda i mladih nakon što su zapaljeni kontejneri za smeće i ulazna vrata škole. Nadležni su do tada već zabilježili desetine hapšenja samo na širem području Marseja.

„Naš grad je poprište neprihvatljivog nasilja, požara i napada na nastavnike, vatrogasce, novinare i stanovnike Marseja, koje nijedan razlog ne može opravdati“, odmah je na društvenoj mreži Iks izjavio gradonačelnik Marseja Benoa Pajan.

Policija sprovodi istragu kako bi utvrdila tačnu ulogu privedenog tinejdžera i identifikovala eventualne saizvršioce ili pomagače u ovom izuzetno teškom napadu, prenosi Kurir

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