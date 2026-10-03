Užas u Francuskoj: Ženi zapalio glavu tokom protesta!

Autor:ATV redakcija
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U četvrtak je jedna žena zadobila opekotine lica prvog stepena od improvizovanog bacača plamena dok je pokušavala da spriječi uništavanje autobuskog stajališta tokom nemira srednjoškolaca u Francuskoj.
Snimak incidenta, koji se brzo proširio društvenim mrežama, izazvao je ogorčenje u javnosti. Snimak prikazuje mladu osobu obučenu u crno, sa maskom preko cijelog lica, kako koristi sprej i upaljač, pretvarajući ih u improvizovani bacač plamena, i usmjerava mlaz vatre ka glavi žene, piše „Le Parisien“.
Ona je intervenisala kako bi spriječila uništavanje gradskog mobilijara tokom nemira na trgu „Place du 4-Septembre“ u Marseju.
Nakon što je zadobila opekotine lica prvog stepena, žrtva je podnijela zvaničnu prijavu u policijskoj stanici narednog dana, u petak, 2. oktobra.
Maloljetnik (15) uhapšen je u petak uveče, u 18.00 časova. Riječ je o učeniku lokalne škole.
Detalj koji je značajan za istražitelje koji vode slučaj jeste to da osumnjičeni nema krivični dosije i da se ne nalazi u nacionalnoj bazi podataka o krivičnoj evidenciji (TAJ).
Ovaj brutalni napad dogodio se tokom dana obilježenog posebnim haosom na protestima u departmanu Buš-di-Ron. Samo nekoliko sati ranije, vatrogasno vozilo je potpuno izgorjelo dok su ekipe intervenisale na gašenju požara koji je zahvatio gomilu smeća ispred srednje škole „Sent-Egziperi“ u 15. arondismanu.
U blizini srednje škole „Viktor Igo“, nedaleko od željezničke stanice „Sent-Šarl“, došlo je do ponovljenih sukoba između snaga reda i mladih nakon što su zapaljeni kontejneri za smeće i ulazna vrata škole. Nadležni su do tada već zabilježili desetine hapšenja samo na širem području Marseja.
Marseille: une femme brûlée au visage par un émeutier d'extrême-gauche cagoulé qui s'est servi d'un spray comme d'un lance-flammeshttps://t.co/O3K9RNewWy pic.twitter.com/4TPK5Zmuws— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October 1, 2026
„Naš grad je poprište neprihvatljivog nasilja, požara i napada na nastavnike, vatrogasce, novinare i stanovnike Marseja, koje nijedan razlog ne može opravdati“, odmah je na društvenoj mreži Iks izjavio gradonačelnik Marseja Benoa Pajan.
Policija sprovodi istragu kako bi utvrdila tačnu ulogu privedenog tinejdžera i identifikovala eventualne saizvršioce ili pomagače u ovom izuzetno teškom napadu, prenosi Kurir
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