Stravični prizori iz Španije: Bujica nosi automobile kao da su od papira, poginula žena

U katastrofalnim poplavama koje su pogodile opštinu Madrigeras u španskoj pokrajini Albasete poginula je žena (100), a bujice vode nosile su sve pred sobom i prouzrokovale ogromnu štetu, javljaju španski mediji.

Nesrećna stogodišnjakinja nalazila se u svojoj porodičnoj kući u trenutku kada je voda prodrla u dom te nije uspjela da se skloni na sigurno, potvrdile su regionalne vlasti Kastilje-La Manče.

Palo više od 140 litara kiše po kvadratu za samo dva sata

Potop je počeo u petak oko 18.15, kada se na područje opštine sručio brutalan prolom oblaka koji je bez prestanka trajao gotovo dva sata. Prema prvim mjerenjima, u tom kratkom periodu palo je više od 140 litara kiše po kvadratnom metru.

Madrigueras (Albacete)



La Dana de Albacete.



79 rescates, 5 desaparecidos, 1 mujer mayor ha muerto.#Albacete #Madrigueras pic.twitter.com/jOmehUDEvV — Isma Ramírez (@ElEnfermeroInv1) October 2, 2026

Stanje se naglo pogoršalo kada su u naselje počele da se slivaju bujice iz obližnjih kanjona i sa okolnih brežuljaka, nakon čega su ulice Madrigerasa u potpunosti poplavljene, a društvenim mrežama ubrzo su se proširili snimci blatnih bujica koje gutaju saobraćajnice i ulaze u kuće.

Regionalna vlada odmah je aktivirala prvi stepen uzbune posebnog plana za zaštitu od poplava, a interventne službe, vatrogasci i spasilačke ekipe proveli su cijelu noć na terenu pomažući mještanima i raščišćavajući nanose.

Las lluvias torrenciales y persistentes de la últimas horas han provocado graves daños en muchas zonas de nuestra geografía.



Esta noche ha sido especialmente dura en Madrigueras (Albacete). Estamos muy pendientes de la situación.



Todo mi cariño a los familiares de la mujer que… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 3, 2026

O događaju se na društvenoj mreži X oglasio i španski premijer Pedro Sančez, uputivši saučešće porodici preminule žene i poručivši da su obilne kiše izazvale ozbiljnu štetu u više dijelova zemlje, uz apel građanima na maksimalan oprez i praćenje uputstava hitnih službi, prenosi Indeks.