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Stravični prizori iz Španije: Bujica nosi automobile kao da su od papira, poginula žena

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03.10.2026 12:36

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У катастрофалним поплавама које су погодиле општину Мадригерас у шпанској покрајини Албасете погинула је жена (100), а бујице воде носиле су све пред собом и проузроковале огромну штету, јављају шпански медији.
Foto: X/printscreen

U katastrofalnim poplavama koje su pogodile opštinu Madrigeras u španskoj pokrajini Albasete poginula je žena (100), a bujice vode nosile su sve pred sobom i prouzrokovale ogromnu štetu, javljaju španski mediji.

Nesrećna stogodišnjakinja nalazila se u svojoj porodičnoj kući u trenutku kada je voda prodrla u dom te nije uspjela da se skloni na sigurno, potvrdile su regionalne vlasti Kastilje-La Manče.

Palo više od 140 litara kiše po kvadratu za samo dva sata

Potop je počeo u petak oko 18.15, kada se na područje opštine sručio brutalan prolom oblaka koji je bez prestanka trajao gotovo dva sata. Prema prvim mjerenjima, u tom kratkom periodu palo je više od 140 litara kiše po kvadratnom metru.

Stanje se naglo pogoršalo kada su u naselje počele da se slivaju bujice iz obližnjih kanjona i sa okolnih brežuljaka, nakon čega su ulice Madrigerasa u potpunosti poplavljene, a društvenim mrežama ubrzo su se proširili snimci blatnih bujica koje gutaju saobraćajnice i ulaze u kuće.

Regionalna vlada odmah je aktivirala prvi stepen uzbune posebnog plana za zaštitu od poplava, a interventne službe, vatrogasci i spasilačke ekipe proveli su cijelu noć na terenu pomažući mještanima i raščišćavajući nanose.

O događaju se na društvenoj mreži X oglasio i španski premijer Pedro Sančez, uputivši saučešće porodici preminule žene i poručivši da su obilne kiše izazvale ozbiljnu štetu u više dijelova zemlje, uz apel građanima na maksimalan oprez i praćenje uputstava hitnih službi, prenosi Indeks.

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Španija

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Bujica

vremenske neprilike

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