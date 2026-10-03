Drama iznad Atlantika: Avion sa šest osoba nestao bez traga

Avion Gulfstream G100 sa šest osoba nestao je nakon polijetanja sa Bermudskih ostrva ka Bostonu, a američka obalska straža pokrenula je vazdušnu i pomorsku potragu nakon što je Federalna uprava za avijaciju (FAA) izgubila kontakt sa letjelicom.

Prema trenutno dostupnim informacijama, avion je nestao u ranim jutarnjim satima u subotu, a potraga je usmjerena na područje kod obale Nantaketa u Masačusetsu.

Američka obalska straža potvrdila je da su u potragu uključene vazdušne i površinske jedinice, prenosi britanski tabloid The Sun.

Šta se zna o nestalom avionu?

Riječ je o avionu Gulfstream G100, registarske oznake C-GRJP, koji je letio na relaciji Bermudska ostrva-Boston. Za sada nisu objavljeni detalji o identitetu šest osoba koje su bile u avionu.

Nije poznato šta se dogodilo sa letjelicom, niti je za sada potvrđeno da li su pronađeni ostaci aviona ili eventualni preživjeli. Potraga se nastavlja, a nadležne službe pokušavaju da utvrde posljednju poznatu lokaciju letjelice.

Američka obalska straža nadležna je za veliki dio priobalnih voda oko Masačusetsa i ostrva Nantaket, što je područje u kojem se trenutno odvija potraga, prenosi Telegraf.