Snažno nevrijeme pogodilo Krit

Snažno olujno nevrijeme pogodilo je grčko ostrvo Krit, uzrokujući poplave i štetu, a vlasti su u akcijama spasile desetine ljudi iz vozila i kuća.

Najteže pogođena područja bila su u regionalnim jedinicama Iraklion, Hanja i Retimno, gdje su obilne kiše izazvale izlivanje rijeka i potoka, navodi "Katimerini".

Osam radnika je, takođe, ostalo zarobljeno u klisuri Samarija na zapadnom Kritu, jednoj od najpopularnijih turističkih atrakcija ostrva, zbog poplavnih voda koje su blokirale puteve.

Šestoro zaposlenih u grčkoj Agenciji za prirodnu sredinu i klimatske promjene i dva šumara, ušli su u klisuru 29. septembra na posao i nisu mogli da odu jer su se uslovi pogoršali. Bili su zarobljeni oko sedam kilometara od ulaza, duž klisure duge 13 kilometara.

Vlasti su im naložile da ostanu na bezbjednoj lokaciji jer uslovi onemogućavaju njihovu bezbjednu evakuaciju.

Jedan od zarobljenih radnika rekao je grčkom javnom servisu ERT da imaju dovoljno hrane i drugih zaliha do srijede, 7. oktobra i da su u komunikaciji sa vlastima.

On je dodao da je jedini bezbjedan način da odu da se poplavna voda povuče i da kiša prestane.

Vlasti su danas izdale upozorenje stanovnicima šireg područja Milopotamosa u Retimnu, opštini na zapadu Krita, pozivajući ih da ograniče putovanja i presele se na više terene zbog kontinuiranih jakih kiša, poplava i velikih količina otpada na putevima.

Situacija je ostala posebno teška u selu Zonijana, gdje se lokalna rijeka izlila, a kuće u blizini njenih obala su evakuisane. Vlasti su, takođe, naredile evakuaciju naselja Dafnedes.

Na jugoistoku Krita, vatrogasci su spasili 23 osobe iz vozila i kuća u oblastima Ferma i Makris Jalos u blizini Jerapetre. Vatrogasci su takođe primili desetine poziva da ispumpaju vodu iz poplavljenih kuća i preduzeća.

Put koji povezuje Jerapetru sa Sitejom, gradom na istočnoj obali Krita, teško je oštećen, a tri dionice istočno od Ferme su u prekidu za saobraćaj. U jednom slučaju, dio puta završio je u moru.

Podaci meteorološke službe Nacionalne opservatorije u Atini pokazali su da je u Ksiloskalu, u regionalnoj jedinici Hanja, palo 318 milimetara kiše.

Očekuje se da će jake kiše i grmljavina nastaviti do danas popodne, a prognoza je da će se uslovi povremeno poboljšati do sutra ujutro. Vlasti održavaju pojačanu pripravnost širom Krita, a raspoređeno je dodatno osoblje za hitne intervencije, prenosi Srna.