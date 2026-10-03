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Због избора раде и током викенда: Ево гдје можете извадити личне документе

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03.10.2026 10:20

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Због избора раде и током викенда: Ево гдје можете извадити личне документе

Локације за издавање личних докумената у Републици Српској радиће током викенда због одржавања општих избора, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Српске.

Радно вријеме данас и сутра биће од 7.00 до 19.00 часова.

Грађанима ће бити на располагању реферати личних карата, пребивалишта, боравишта и ЈМБ, укључујући и аквизицију, навели су из МУП-а.

Током викенда ће због избора бити на снази и забрана превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју Републике Српске.

Од тога су изузети превоз противградних ракета за потребе "Противградне превентиве Републике Српске" и за превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета у недјељу од поноћи до понедјељка, 5. октобра, до 6.00 часова ујутру.

Министарство у сједишту, полицијске управе и станице у ове дане неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме.

У истом периоду важиће и забрана саобраћаја за теретна возила која прелазе 3,5 тоне укупне масе на свим јавним путевима у Републици Српској, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

МУП Републике Српске

лични документи

ЦИПС

пасош

Лична карта

Возачка дозвола

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