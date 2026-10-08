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Sudar gradskog autobusa i auta u Rosuljama

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08.10.2026 11:56

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удес росуље градски аутобус и ауто
Foto: Društvene Mreže

Saobraćajni kolaps u Banjaluci uzima danak, a pored svakodnevnih gužvi tu su i saobraćajne nezgode.

U banjalučkom naselju Rosulje došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali gradski autobus i auto.

Na vozilima je pričinjena manja materijalna šteta, kako se može vidjeti na fotografijama, podijeljenim na društvenim mrežama.

Podsjećamo, zbog radova na više lokacija u Banjaluci, na snazi su izmjene režima odvijanja saobraćaja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Судар Росуље
Sudar Rosulje
Društvene Mreže

Na magistralnom putu M1-108, na dionici Banja Luka 4 – Banja Luka 5, u toku je izgradnja kružne raskrsnice na ukrštanju sa Ulicom Bulevar vojvode Živojina Mišića.

Бањалука колапс саобраћај

Banja Luka

Izmjene saobraćaja u Banjaluci: Ovaj izlaz potpuno obustavljen

Na dijelu magistralnog puta saobraćaj se odvija dvosmjerno jednom stranom kolovoza, dok je izlaz prema Boriku potpuno obustavljen. Planirano je da radovi traju do 31. oktobra.

Izmjenjen je i režim saobraćaja na magistralnom putu M-I 101, na dionici Banjaluka 1 – Banjaluka 2, zbog radova na sanaciji pješačke pasarele.

Takođe, zbog uređenja kružne raskrsnice na magistralnom putu M-I 108, na dionicama 13, 14 i 15, te u ulicama Bulevar srpske vojske i Knjaza Miloša, Ivana Gorana Kovačića i braće Pišteljić, došlo je do izmjene režima saobraćaja.

Ova izmjena na snazi je u periodu od 90 dana, počevši od 17. avgusta.

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udes

sudar

Rosulje

Auto

autobus

Saobraćajna nezgoda

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