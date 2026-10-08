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Potvrđena optužnica protiv sedam osoba zbog požara u Domu penzionera

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08.10.2026 15:09

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Потврђена оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера
Foto: Screenshot / Avaz

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu protiv sedam osoba zbog požara koji se koncem prošle godine dogodio u Domu penzionera u Tuzli, potvrđeno je iz Tužilaštva TK.

Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića (50), Zinaide Razić Halilović (47), šefice jedne službe u Domu i koja je po nalogu direktora faktički obavljala poslove organizacije rada i rasporeda zaposlenika i članice Upravnog odbora te Mustafe Azabagića (67) koji je obavljao poslove referenta protivpožarne zaštite i zaštite na radu u Domu.

Takođe, optužnica je podignuta i protiv tri odgovorne osobe iz firme Inproz Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade "procjene ugroženosti od požara" za Dom penzionera Tuzla iz 2021. godine i to Nedima Džambića (70), Mirsada Zukančića (69) i Jasmina Softića (37), te protiv Ibrahima Sarajlića (56), inspektora za zaštitu od požara u Kantonalnoj upravi civilne zaštite TK.

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"Optuženi se terete da su u periodu od aprila 2021. do 4. novembra 2025. godine, počinili krivično d‌jelo teška krivična d‌jela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim d‌jelom Izazivanjem opšte opasnosti", kazali su iz Kantonalnog suda u Tuzli.

Dodali su da se Bakalović tereti još i za produženo krivično d‌jelo zloupotreba položaja i ovlaštenja.

"Optuženi se terete na način da su kao službene i odgovorne osobe, nepostavljanjem propisanih naprava za zaštitu od požara i uopće ne postupajući po propisima ili tehničkim pravilima o zaštitnim mjerama, izazvali opasnost po živote ljudi, usljed čega je prouzrokovana smrt više osoba", naveli su iz Kantonalnog suda u Tuzli.

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Potvrđena optužnica

Dom penzionera Tuzla

Tuzla

Kantonalni sud Tuzla

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