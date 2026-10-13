U pucnjavi u blizini Evropskog parlamenta ubijena jedna osoba, policajac upucan u glavu

U blizini zgrade Evropskog parlamenta u Briselu danas je došlo do pucnjave, u kojoj je poginula jedna osoba.

To se dogodilo u kvartu Iksele u ranim jutarnjim satima, potvrdilo je belgijsko tužilaštvo, prenosi portal RTL. info na francuskom jeziku.

Region Mladići u Hrvatskoj završili na sudu zbog vojnog roka: Nisu se odazvali na ljekarski pregled

U tom belgijskom gradu dogodila se još jedna pucnjava oko jedan sat poslije ponoći u kojoj je policajac upucan u glavu dok je pokušavao da zaustavi ukradeno vozilo u predgrađu Žet.

Osumnjičenog je kasnije uhapsila specijalna policija i kod njega su pronađena tri komada oružja.

Za sada, navodi se, nije utvrđena povezanost ova dva incidenta.

Belgijski ministar unutrašnjih poslova Bernard Kvintin objavio je na društvenoj mreži Iks da je duboko potresen tragičnom smrću briselskog policajca, da Tužilaštvo sprovodi istragu, kao i da će se odgovorni suočiti sa "punom snagom zakona".

Region Posvađala se sa momkom u autobusu, pa lažno prijavila da ju je oteo

Portal dodaje da će povodom ovih slučajeva Tužilaštvo održati konferenciju za novinare u popodnevnim satima.

(Tanjug)