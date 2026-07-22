Трамп најавио рушење мостова и електрана

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп запријетио је да ће уништити један мост или електрану у Ирану сваки пут када Исламска Република нападне брод у Ормуском мореузу.
"Од сада па надаље, сваки пут када Исламска Република Иран пуца на брод у Ормуском мореузу, било да је ријеч о пројектилима, ракетама, дроновима или било ком другом апарату или оружју, САД ће бомбардовати и уништити један мост или електрану", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Он на нагласио да мете могу бити и у близини Техерана или у самом главном граду.
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