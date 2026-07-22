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Трамп најавио рушење мостова и електрана

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 15:29

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Предсједник Доналд Трамп говори током сусрета са премијером Ирака Алијем ел Заидијем у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 14. јула 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник САД Доналд Трамп запријетио је да ће уништити један мост или електрану у Ирану сваки пут када Исламска Република нападне брод у Ормуском мореузу.

"Од сада па надаље, сваки пут када Исламска Република Иран пуца на брод у Ормуском мореузу, било да је ријеч о пројектилима, ракетама, дроновима или било ком другом апарату или оружју, САД ће бомбардовати и уништити један мост или електрану", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Он на нагласио да мете могу бити и у близини Техерана или у самом главном граду.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

пријетње

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