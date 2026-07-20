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Amerika okončala devetu uzastopnu noć napada na Iran

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 07:07

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Дим се диже ка небу након израелског војног напада на јужни Либан, снимљено из сјеверног Израела, у петак, 19. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Leo Correa

SAD su okončale devetu uzastopnu noć napada na Iran, saopštila je danas na Iksu Centralna komanda američke vojske.

Napadi su bili usmjereni na iranske vojno-komandne centre, položaje jedinica protivvazdušne odbrane i radarske sisteme za nadzor obale, na pomorske vojne kapacitete, lokacije za lansiranje raketa i dronova, kao i na komunikacione mreže, navodi se u Iks objavi CENTKOM-a.

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- Napadi vojske SAD će nastaviti da slabe iranske vojne kapacitete koji se koriste za napade na komercijalne i civilne brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz - navodi se u saopštenju.

Iranski državni mediji počeli su rano jutros oko 2.30 časova po lokalnom vremenu da izvještavaju o eksplozijama širom sjevernog i južnog dijela zemlje.

Kao odgovor na američke udare Iran je ispalio rakete ka Jordanu, što je stvorilo rizik od širenja sukoba na sujsedni Izrael.

CENTKOM je u međuvremenu potvrdio da su dva pripadnika američke vojske poginula u Jordanu, nakon što su u petak bili meta iranskih raketa i dronova, a u nedelju je saopšteno da su pronađeni neidentifikovani posmrtni ostaci tokom potrage za još jednim vojnikom nestalim u tom napadu.

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Navodi se da je još jedan pripadnik američke vojske poginuo u subotu u Iraku tokom "kontrolisane detonacije" jedne od iranskih eksplozivnih naprava u subotu.

(Tanjug)

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