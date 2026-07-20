Amerika okončala devetu uzastopnu noć napada na Iran

SAD su okončale devetu uzastopnu noć napada na Iran, saopštila je danas na Iksu Centralna komanda američke vojske.

Napadi su bili usmjereni na iranske vojno-komandne centre, položaje jedinica protivvazdušne odbrane i radarske sisteme za nadzor obale, na pomorske vojne kapacitete, lokacije za lansiranje raketa i dronova, kao i na komunikacione mreže, navodi se u Iks objavi CENTKOM-a.

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- Napadi vojske SAD će nastaviti da slabe iranske vojne kapacitete koji se koriste za napade na komercijalne i civilne brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz - navodi se u saopštenju.

Iranski državni mediji počeli su rano jutros oko 2.30 časova po lokalnom vremenu da izvještavaju o eksplozijama širom sjevernog i južnog dijela zemlje.

Kao odgovor na američke udare Iran je ispalio rakete ka Jordanu, što je stvorilo rizik od širenja sukoba na sujsedni Izrael.

CENTKOM je u međuvremenu potvrdio da su dva pripadnika američke vojske poginula u Jordanu, nakon što su u petak bili meta iranskih raketa i dronova, a u nedelju je saopšteno da su pronađeni neidentifikovani posmrtni ostaci tokom potrage za još jednim vojnikom nestalim u tom napadu.

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Navodi se da je još jedan pripadnik američke vojske poginuo u subotu u Iraku tokom "kontrolisane detonacije" jedne od iranskih eksplozivnih naprava u subotu.

(Tanjug)