Grci koriste ovaj jednostavan trik: Ne treba vam klima-uređaj, ključno je da uradite jednu stvar

Dok se mnogi tokom ljetnih vrućina oslanjaju na klima-uređaje i ventilatore kako bi rashladili dom, u Grčkoj mnogi primjenjuju jednostavan trik koji ne zahtijeva nikakvu dodatnu opremu.

Ova metoda poznata je kao „metoda pećine“, a zasniva se na ideji da je bolje spriječiti ulazak toplote nego pokušavati da rashladite prostor kada se već zagrije.

Kada su temperature visoke, domovi se lako pretvaraju u neprijatno tople prostorije, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Upravo zbog toga stručnjaci objašnjavaju da nekoliko jednostavnih navika može pomoći da se unutrašnjost kuće ili stana zadrži prijatnijom.

Princip „metode pećine“ je jednostavan

Princip „metode pećine“ je jednostavan – potrebno je ponašati se kao da je dom prirodno sklonište koje štiti od spoljašnje toplote. To znači da zavjese i roletne treba držati zatvorenim tokom perioda kada je sunce najjače, kako direktni zraci ne bi dodatno zagrijavali prostor.

Prozore i spoljašnja vrata ne treba držati otvorenim tokom najtoplijih sati dana. Umjesto toga, preporuka je da se prostor provjetrava rano ujutru ili kasno uveče, kada je vazduh napolju hladniji. Otvaranje prozora dok je napolju velika vrućina može imati suprotan efekat i dovesti do toga da topao vazduh uđe u dom.

Prema riječima Hejta Šoumena, osnivača kompanije „Lajfstajl Blajnds“, ova metoda funkcioniše tako što se kuća tretira poput pećine – sprečava se ulazak sunčeve toplote, dok se hladniji vazduh zadržava unutar prostorija.

Roletne pritom ne moraju biti potpuno zatvorene. Mogu se podesiti tako da dio dnevne svjetlosti i dalje ulazi u prostoriju, ali da se blokiraju najjači sunčevi zraci.

Provjetravanje ujutru i uveče

Stručnjakinja Kara Gamel iz kompanije „ManiSuperMarket“ takođe savjetuje da se tokom najtoplijeg dijela dana drže zatvoreni prozori i vrata, dok je najbolje vrijeme za provjetravanje u jutarnjim i večernjim časovima.

Osim zaštite od sunca i pravilnog provjetravanja, na osjećaj toplote u domu mogu uticati i sitne promjene poput izbora posteljine. Lagani materijali, poput pamuka, bolje odvode toplotu od tijela u odnosu na teže tkanine i mogu doprinijeti prijatnijem snu tokom toplih noći.

„Metoda pećine“ ne zahtijeva skupu opremu, velike radove niti ulaganja. Umjesto toga, zasniva se na jednostavnim navikama koje mogu pomoći da dom ostane hladniji čak i tokom najtoplijih ljetnih dana, prenosi Kurir